Die Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften will in Wolfsburg künftig Erzieher ausbilden. Die Fakultät Gesundheitswesen arbeitet daran, einen neuen Studiengang aus der Taufe zu heben.

„Wir geben damit eine akademische Antwort auf den Fachkräftebedarf in der frühkindlichen Pädagogik“, kündigt der Dekan der Fakultät Gesundheitswesen, Professor Günter Meyer, an. „Der Studiengang ist sehr praxisorientiert aufgebaut und soll einen fließenden Übergang in die Praxis ermöglichen.“

„Kindheitspädagogik und Gesundheit“ soll der Bachelor-Studiengang heißen

Sieben Semester wird das Regelstudium voraussichtlich dauern. Wann die ersten 35 Studenten ihr Bachelor-Studium „Kindheitspädagogik und Gesundheit“ starten können, steht allerdings noch nicht fest. „Wir würden gerne im Wintersemester 2021 starten“, sagt Meyer. Doch jetzt geht es erst einmal darum, dass das Wissenschaftsministerium in Hannover den neuen Studiengang genehmigt.

Dessen Alleinstellungsmerkmal liegt in der Kombination pädagogischer und gesundheitlicher Inhalte. Wie kann ich gesund essen? Wie halte ich mich fit? Wie kann ich Krankheiten vorbeugen? Das Fakultätsteam findet, dass das Fragen sind, die durchaus schon in die Kita gehören. „Wir glauben, dass gerade Themen der Gesundheit sehr früh angelegt werden sollten“, erklärt Günter Meyer.

Herzstück des neuen Fakultätsgebäudes wird ein Simulationslabor für Notfälle

Wenn alles optimal läuft, beginnen die ersten angehenden Pädagogen ihr Studium noch in der Rothenfelder Straße, ziehen aber schon bald darauf mit der gesamten Fakultät in die Poststraße um. Seit dem Frühjahrentsteht am Nordrand des Campus Robert-Koch-Platz das neue Fakultätsgebäude, und der Bau geht gut voran. „Wir sind im Moment im Zeitplan“, sagt Roland Distler. „Wenn der Winter mitspielt, müsste im Januar der Rohbau stehen.“

Im Mai 2022 möchte der Leiter des Ostfalia-Gebäudemanagements den viergeschossigen Neubau in Betrieb nehmen. Elf Millionen Euro investiert das Land, 7,5 Millionen Euro die Ostfalia in das Gebäude, das Labore, Übungs- und Seminarräume ebenso beherbergen wird wie einen etwa 100 Quadratmeter großen Hörsaal. „Das Herzstück des Ganzen“ wird laut Sandra Reinhard aber das Simulationslabor Rettungswesen.

Bergungsübungen mit Autos und Maschinen werden in Wolfsburg möglich

Auf 600 Quadratmetern, berichtet die in der Fakultät für die Neubauplanung zuständige wissenschaftliche Mitarbeiterin, können Pflegestudenten, Notfallsanitäter und die angehenden Kindheitspädagogen künftig Situationen im Rettungswagen, im Operationssaal, auf der Intensivstation und im Notfallzimmer trainieren. Durch extragroße Tore lassen sich sogar Autos und Maschinen für Bergungsübungen in das Labor bringen. Auch die Möglichkeit, die Übungen aufzuzeichnen und später auszuwerten, wird sich bieten.

Etwa 700 Studierende und 45 Mitarbeiter hat die Fakultät Gesundheitswesen. Sandra Reinhard würde „am liebsten sofort“ umziehen. Auch Günter Meyer freut sich auf das Ende der Zeit in der Rothenfelder Straße. „Das wird eine Verbesserung der ganzen Situation. Wir sind hier in provisorischen Räumen untergebracht“, sagt der Dekan.

Ostfalia-Team freut sich auf lichtdurchflutete Räume in der Poststraße

Die Akustik sei sehr schlecht, Präsentationen in der letzten Reihe nicht zu sehen, „Einbahnstraßenregelungen“ zur Corona-Prävention kaum umzusetzen. Letzteres ist ein neues Problem, doch auf bessere Bedingungen pocht die Fakultät Gesundheitswesenseit vielen Jahren. In der Poststraße sollen endlich bessere Zeiten anbrechen ­– mit lichtdurchfluteten Hörsälen, Seminarräumen und Büros und einer angenehmen Atmosphäre zum Lernen.