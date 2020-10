Eine Dokumentation über den Corona-Ausbruch im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim strahlt die ARD in anderthalb Wochen aus. Unterdessen geht die Staatsanwaltschaft Braunschweig davon aus, dass ihre Ermittlungen noch mindestens bis November dauern werden.

„Ich weiß nicht mal, wie er starb ­- Wie ein Pflegeheim zur Corona-Falle wurde“ heißt der WDR-Film, der am Montag, 12. Oktober, um 23.35 Uhr läuft. Vier Monate, nachdem sich 112 der 165 Heimbewohner mit Covid-19 ansteckten und 48 von ihnen starben, machte sich ein Filmteam daran, die Ereignisse zu rekonstruieren. Viele Beteiligte seien bis heute traumatisiert, sagt der verantwortliche Redakteur Arnd Henze. Das gelte für die Pflegekräfte, die hilflos mit anschauen mussten, wie die ihnen anvertrauten Bewohner starben, ebenso wie für die Menschen, die ihre Angehörigen verloren.

Sechs Wochen lang dreht der WDR im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim

Henze arbeitete mit der Filmemacherin Sonja Kättner-Neumann zusammen. Sechs Wochen lang drehte das Team am Klieversberg. Die Redakteure begleiteten Pflegekräfte im Schichtdienst, sprachen mit Angehörigen von Verstorbenen und Überlebenden, befragten Ärzte, den Heimleiter und Oberbürgermeister Klaus Mohrs. 25 Stunden Rohmaterial kamen so zusammen, auf 45 Minuten wurde es zusammengeschnitten.

„Wir werten und urteilen nicht“, sagt Arnd Henze. „Wir erzählen die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, so dass sich ein großes Puzzle zusammensetzt.“ Der ehemalige Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio lobt die Offenheit, mit der ihm und seinen Kollegen im Heim begegnet worden sei.

RKI untersucht Coronaausbruch in Potsdam, aber nicht in Wolfsburg

Viele Menschenleben forderte die Pandemie nicht nur in Wolfsburg. Im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum etwa starben bis Mitte April 28 Infizierte. Dutzende weitere Patienten hatten sich laut einem Bericht der Potsdamer Neuesten Nachrichten angesteckt, ebenso wie mehr als 100 Mitarbeiter. Anders als in Wolfsburg besuchte ein Kriseninterventionsteam des Robert-Koch-Institutes das Klinikum und verfasste einen Bericht. Angefordert wurde es laut PNN vom Brandenburger Gesundheitsministerium nach einem Amtshilfeersuchen der Kommune.

In Wolfsburg hat eine solche Untersuchung nicht stattgefunden. „Das RKI ist bislang nicht involviert“, erklärt das Gesundheitsministerium in Hannover. „Eine Aufarbeitung der Geschehnisse ist vor dem Hintergrund der laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen derzeit nicht möglich.“

Staatsanwaltschaft hat die Pflegedokumentationen der Heimbewohner ausgewertet

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte Ende März nach einer Anzeige wegen fahrlässiger TötungErmittlungen eingeleitet. Im Juli erklärte sie die Arbeit der Polizei für vorläufig abgeschlossen. Inzwischen wurden die Pflegedokumentationen der Heimbewohner ausgewertet, und der Erste Staatsanwalt kündigt an, dass die Ermittlungen doch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. „Es sollen noch weitere Zeugen befragt werden“, so Christian Wolters. „Ich gehe daher nicht von einem Abschluss vor November aus.“

Auch wenn das RKI nicht mit ins Boot geholt wurde: Reagiert hat das Land Niedersachsen auf die Ereignisse in Wolfsburg sehr wohl. „Als dem Land das Ausbruchsgeschehen gemeldet wurde, haben Expertinnen und Experten des Landesgesundheitsamtes und des Sozialministeriums umgehend Kontakt mit dem für den Infektionsschutz zuständigen Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg aufgenommen, die Lage vor Ort sondiert und beratend unterstützt“, erklärt Stefanie Geisler, stellvertretende Pressesprecherin im Gesundheitsministerium.

Wolfsburger Todesfälle führten zu Besuchsverboten in ganz Niedersachsen

Der Ausbruch, so Geisler, habe allen die Gefährlichkeit des Virus insbesondere für ältere und schutzbedürftige Menschen vor Augen geführt. „Die Folgen waren ein generelles Betretungs- und Besuchsverbot und ein Aufnahmestopp für Pflegeheime, um Bewohnerinnen und Bewohner in Niedersachsens Heimen vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen.“