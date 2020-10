Schule in Coronazeit: „Im Winter setzen wir auf Stoßlüften“

Die Corona-Krise bedeutete für die Schulen und Familien in Wolfsburg eine große Herausforderung: Nach Monaten des Homeschoolings stiegen Schüler und Lehrkräfte nun wieder in den Präsenzunterricht ein. Was das für die Schulen bedeutet, wie der digitale Ausbau voranschreitet und welche Auswirkungen die flexible Einschulung auf die Anzahl der Betreuungsplätze in den Kitas hat, erzählt Bildungsdezernentin Iris Bothe im Interview mit unserer Zeitung.

Vier Wochen nach Schulstart gab es in Wolfsburg bisher nur vereinzelt Corona-Fälle an den Schulen. Anderswo sieht es da ganz anders aus – ganze Schulen sind zeitweise geschlossen worden, etwa in Berlin. Wie ist das Schuljahr aus Ihrer Sicht angelaufen?

Iris Bothe: Grundlegend gut. Die ersten Wochen waren mit vielen organisatorischen Herausforderungen verbunden, etwa mit Blick auf die Kohorten-Bildung, innerhalb derer die Schüler keinen Abstand wahren müssen. Aber das hat sich gut eingespielt. Wir hatten bisher nur zwei Corona-Fälle an den Schulen und 20 Verdachtsfälle, die sich als unbegründet herausgestellt haben. Die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler geben sich sehr viel Mühe, ist mein Eindruck: Natürlich spielt nicht nur das Verhalten in der Schule, sondern auch das Verhalten im privaten Umfeld eine Rolle. Wir müssen jetzt abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen im Herbst und Winter verhält.

Mit den kalten Jahreszeiten kommt auch die Hochphase der Infektzeit auf uns zu. Sind an den Schulen zusätzliche Schutzmaßnahmen geplant?

Iris Bothe ist Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration. Foto: Helge Landmann / regios24

Zusammen mit dem Hochbau haben wir die Lüftungsanlagen in den Schulen überprüft. Dort sind wir überwiegend gut aufgestellt. Wir setzen dabei auch auf das Stoßlüften: So müssen die Fenster nicht immer geöffnet sein und die Schüler müssen nicht im Wintermantel in der Klasse sitzen. Wenn wir in einem festgelegten Rhythmus stoßlüften, bietet das auch einen gewissen Schutz. Besonders wichtig ist aber eben auch, wie sich die Menschen im Privaten verhalten. Abstand zu halten, Maske tragen und Hygieneregeln spielen weiter eine große Rolle.

Aus Politik und Gesundheitswesen hören wir die Empfehlung, sich gerade in Coronazeiten gegen die Grippe impfen zu lassen. Sind Impfungen an den Schulen für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler denkbar?

Das wäre sicher eine gute Idee, aber da kommen wir mit unserem Gesundheitsamt an unsere Kapazitätsgrenzen. Wir appellieren daher an die Lehrkräfte und Schüler, sich bei ihrem Hausarzt impfen zu lassen.

Zwei bestätigte Corona-Infektionen, 20 Verdachtsmomente an Wolfsburger Schulen: Wie gut lief aus Ihrer Sicht der Umgang mit diesen Fällen?

Es gibt klare Regularien vom Land dazu, an die wir uns halten. Bei einem Verdachtsfall wird immer die Landesschulbehörde, das Gesundheitsamt und der Schulträger informiert. Wie bei jedem anderen Fall übernimmt dann das Gesundheitsamt die Kontaktpersonennachverfolgung. In 98 Prozent der Fälle funktioniert das gut. Ich habe Verständnis dafür, dass es da einen gewissen Informationsbedarf bei Schulleitern, im Kollegium und bei den Eltern gibt, vor allem, wenn es der erste Verdachtsfall an einer Schule ist. Das Zusammenspiel mit den Schulen funktioniert aus meiner Sicht außerordentlich gut: Auch, weil wir regelmäßige Videokonferenzen mit den Schulen machen.

Wie gut sind die Schulen aufgestellt, um die Hygienevorschriften zu erfüllen?

Wir fühlen uns gut gewappnet für den Rest des Schuljahres. In den Sporthallen gibt es zum Teil noch Nachholbedarf, was die Ausstattung mit Seife, Desinfektionsmitteln und Papierhandtüchern betrifft. Ansonsten haben wir ausreichend Material: In den Klassenzimmern, in denen es keine Waschbecken gibt, haben wir zum Beispiel zusätzliches Desinfektionsmittel bereit gestellt.

Vielerorts gibt es Bedenken über den Infektionsschutz auf dem Weg zur Schule. Die Busse dürften im Herbst eher noch voller werden als jetzt. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Für zusätzliche Fahrten bräuchte es zusätzliche Busse und zusätzliche Fahrer. Die WVG versucht bereits, Doppelfahrten einzurichten, aber die Ressourcen sind endlich. Wir werden noch einmal darüber sprechen, wie wir uns am besten auf den Herbst und den Winter vorbereiten. Das Gesundheitsamt hat mir aber noch einmal bestätigt: Das korrekte Tragen von Masken ist der optimale Schutz. Da möchte ich den Eltern auch noch einmal die Sorge nehmen, dass sich ihre Kinder im Schulbus anstecken könnten. Natürlich ist aber auch das Fahrrad eine gute Alternative zum Bus zur Schule, um den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten.

Über den Digitalpakt des Bundes sind nun Gelder an die Länder und in die Schulen geflossen. Wie gut sind die Wolfsburger Schulen digital ausgestattet im Vergleich zu vor der Corona-Krise?

Der digitale Ausbau ist eine mehrspurige Autobahn. Bei der Software haben wir einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht. Alle Schulen sind jetzt an die Lernplattform „It’s Learning“ angeschlossen. Wir haben auch eine Schnittstelle zur Bildungsplattform des Landes hergestellt. Was die Hardware betrifft, so konnten wir durch die 798.000 Euro Soforthilfe aus dem Digitalpakt bereits 330 Endgeräte beschaffen, die an Schülerinnen und Schüler verliehen werden, die keine eigenen Geräte haben. Das deckt in etwa den Bedarf, mehr ist aber schon bestellt. Auch beim W-Lan-Ausbau geht es jetzt weiter.

Wie weit ist Wolfsburg auf dem Weg, alle Schulen flächendeckend mit W-Lan auszustatten?

Die Schulen haben alle eine Netzanbindung und während der Lockdownphase wurde das vorhandene W-Lan auch für die privaten Geräte der Lehrkräfte vorübergehend freigeschaltet. Wo noch kein W-Lan bestand, konnten die Schulen Räume priorisieren, in denen so schnell wie möglich nachgerüstet wurde. Von einem flächendeckenden WLAN können wir aber leider noch nicht sprechen. Die Ausleuchtung der Gebäude ist je nach Baujahr und Sanierungsstand unterschiedlich. Ein weiteres Thema ist die Bandbreite der Internetanbindung. Das W-Lan kann nur gut genutzt werden, wenn die Datenanbindung ausreicht. Ziel ist die Anbindung mit einer sogenannten symmetrischen Bandbreite von mindestens 1 Mbit/s pro Person jeweils für Up- und Download, damit Materialien nicht nur schnell heruntergeladen und gestreamt, sondern auch ins Netz gestellt werden können. Um das zu erreichen, haben wir im Sommer einen wichtigen Schritt getan. Zentrale Server der Schul-IT sind in ein Wolfsburger Rechenzentrum umgezogen und nun erfolgt eine sukzessive Vernetzung aller Wolfsburger Schulen in einem sogenannten „Dark Fibre Netz“. Als erste Schule ist seit Kurzem die Leonardo da Vinci Gesamtschule an das Rechenzentrum angebunden und verfügt nun über eine Breitbandanbindung nach den Anforderungen der Förderrichtlinie zum Digitalpakt Schulen. Die anderen Schulen folgen nun nach und nach. Das dauert seine Zeit, auch, weil wir auf Dienstleister angewiesen sind. Manchen mag das nicht schnell genug gehen, aber wir haben eben nur begrenzte Kapazitäten, auch in finanzieller Hinsicht. Trotzdem versuchen wir, den Ausbau zu beschleunigen.

Seit 2018 können Eltern entscheiden, ob ihr Kind mit sechs Jahren eingeschult werden oder noch ein Jahr im Kindergarten bleiben soll. Wie hat sich die flexible Einschulung eingespielt?

Für uns bedeutet das eine wahnsinnige Herausforderung, vor allem bei den kontinuierlich hohen Geburtenzahlen. Schulen und Kitas wissen erst ab dem Mai jedes Jahres, worauf sie sich einstellen können. 2019/20 wurden 36 Prozent, 2020/21 sogar 40 Prozent der Einschulungen zurückgestellt. Da dann diese Kinder ein Jahr länger in der Kita verbleiben, bedeutet das in der Folge, dass Eltern noch größere Probleme haben, einen Kita-Platz zu bekommen. Da fehlen uns mittlerweile zwei bis drei Kitas, um die Rückstellungen zu kompensieren. Ohnehin stehen wir unter einem großen Druck, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz umzusetzen.

Wie gut ist die Versorgung im Bereich der Krippen und Kindertagespflege?

Jahrelang hatten wir bei den über-dreijährigen Kindern eine bis zu 108-Prozent-Versorgung: Über 100 Prozent, weil Integrationsplätze doppelt gezählt werden. Derzeit liegen wir bei etwa 97 Prozent im Bereich der Über-Dreijährigen, und das wird noch sinken. Dagegen liegt unsere Ausbauquote bei den Unterdreijährigen mit etwa 62 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Wir können im Moment keine Vollversorgung anbieten. Aber wir haben verschiedene Projekte auf dem Weg: Eine zweite Kita City, eine Kita in Ehmen, eine in Hattorf sind in Vorbereitung und die Kita Hellwinkel ist gerade eröffnet worden. Das ist für uns eine große finanzielle Belastung, für Eltern ist aber oft nicht nachvollziehbar, warum die Plätze nicht schneller zur Verfügung stehen. Dafür muss man wissen: Von der Planung bis zu Eröffnung vergehen im Schnitt drei Jahre, hinzu kommt die Suche nach pädagogischen Fachkräften. Die Situation wird sich wieder entspannen. Aber davor kommen einige schwere Jahre auf uns zu.

40 Prozent der Einschulungen wurden zurückgestellt: Weist das nicht auch auf einen erhöhten Förderbedarf hin?



Die Gründe, warum Eltern sich dafür entscheiden, das Kind noch ein Jahr länger im Kindergarten zu lassen, sind vielfältig. Womöglich hat das Kind keinen Platz in der favorisierten Grundschule bekommen, oder es hat Freunde, die erst im nächsten Jahr eingeschult werden. Auch entwicklungsbedingte Gründe kann es geben. Das wird wird sich einpendeln – die Erfahrungen aus den letzten Jahren fließen in unsere Planungen ein.

