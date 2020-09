Diebe stehlen Landwirtschaftsgeräte, 18.000 Euro Schaden

Peine. Die Täter verschafften sich Zugang zum umfriedeten Freigelände eines Agrarhandels im Lehmkuhlenweg in Peine.

Etwa 20 sogenannte Oberlenker und Anhängermäuler für landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von rund 18.000 Euro wurden in Peine gestohlen.

Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass die landwirtschaftlichen Gerätschaften in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit zwischen 20.30 und 8 Uhr gestohlen worden seien.

Die Täter hätten sich Zugang zum umfriedeten Freigelände des Agrarhandels im Lehmkuhlenweg verschafft.

Mit Oberlenkern können Anbaumaschinen an Traktoren gehängt und in der Neigung verstellt werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter (05171) 9990 bei der Polizei in Peine zu melden.