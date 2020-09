Ministerpräsident Weil fordert Aufnahme von Moria-Bewohnern

Das Lager auf der griechischen Insel Lesbos ist stark überfüllt – und in großen Teilen niedergebrannt. In Anbetracht der Lage der Bewohner des Lagers, appelliert Stephan Weil (SPD) an die Entscheider in Berlin und Brüssel, die dortigen Menschen aufzunehmen. (Archivbild)