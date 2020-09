Ermittlungen zu Großbrand in Salzgitter-Bad bleiben ergebnislos

99 Kräfte der Berufsfeuerwehr und mehrerer Freiwillige Feuerwehren waren beim dem Großbrand am 8. April im Süden Salzgitters im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten in der Altstadt dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Schaden wurde von der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt, die Gebäude galten als einsturzgefährdet. Personen kamen nicht zu Schaden.