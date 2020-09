Wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in einer Kindertagesstätte sind über 50 Menschen in Quarantäne. Eine Erzieherin der Einrichtung ist infiziert. (Symbolbild)

Lohne. In Lohne im Kreis Vechta ist bei einer Erzieherin das Corona-Virus nachgewiesen worden. 43 Kinder und 10 Kolleginnen mussten in Quarantäne.

Corona-Infektion in Kita bei Vechta: 53 Menschen in Quarantäne

Nach der Corona-Infektion einer Erzieherin in Lohne sind 43 Kinder sowie neun weitere Erzieherinnen und eine Reinigungskraft in Quarantäne geschickt worden. Wie der Landkreis Vechta am Dienstag mitteilte, bleibe die Kindertagesstätte geöffnet, da die Kontakte der Erzieherin eingegrenzt werden konnten. Die Eltern der betroffenen Kinder wurden über das weitere Vorgehen vom Gesundheitsamt des Landkreises informiert.

