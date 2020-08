Innerhalb von gut zwei Wochen haben mehr als 18.000 Reiserückkehrer in Niedersachsen online einen Corona-Test gebucht (Symbolbild).

Hannover. Seit dem 14. August können Urlauber online einen Termin für einen Corona-Test in einem von zehn Testzentren im Land buchen.

Bereits über 18.000 online gebuchte Corona-Tests in Niedersachsen

Innerhalb von gut zwei Wochen haben mehr als 18.000 Reiserückkehrer in Niedersachsen online einen Corona-Test gebucht. Das Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) werde rege genutzt, teilte der Technologieanbieter Doctolib am Montag mit.

Urlauber können Corona-Test buchen

Seit dem 14. August können Urlauber online einen Termin für einen Corona-Test in einem von zehn Testzentren im Land buchen. Das Angebot richte sich vor allem an Urlauber, die nicht mit dem Flugzeug reisen und spontan am Flughafen einen Test machen könnten. „Diese Art der Terminvergabe erleichtert den Prozess sowohl für Patienten als auch für unsere Test-Zentren“, sagte die Geschäftsführerin der KVN-Bezirksstelle Hannover, Nicole Löhr. dpa

