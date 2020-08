Niedersachsen: Deutlich weniger Gewerbeanmeldungen als im Vorjahr

Unternehmer in Niedersachsen haben in der Coronavirus-Pandemie deutlich zurückhaltender neue Gewerbe angemeldet. Im ersten Halbjahr sei die Zahl der Anmeldungen landesweit um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 29.076 gesunken, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag mit.

Im März wurden 30,7 Prozent weniger Gewerbe angemeldet als im Vorjahr

Vor allem die Monate März und April wirkten sich aus: Im März gab es bei den Gewerbeanmeldungen den Angaben zufolge ein Minus von 30,7 Prozent, im April von 29,2 Prozent im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat. Im Juni stieg die Zahl der Anmeldungen dagegen im Vorjahresvergleich um 14,7 Prozent.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Neugründungen im Gastgewerbe gingen um 24,2 Porzent zurück

Unter den Neugründungen gab das Gastgewerbe im ersten Halbjahr um 24,2 Prozent nach, im Baugewerbe waren es im Vorjahresvergleich 21,4 Prozent weniger.

Die Zahl der Gewerbeabmeldungen sank im ersten Halbjahr auf 21.687 - ein Rückgang um 11,8 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.