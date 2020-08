Hannoveraner Radfahrer mit 5,19 Promille Atemalkohol angehalten

5,19 Promille: diesen Wert zeigte das Prüfgerät bei der Atemalkoholkontrolle des 36-jährigen Radfahrers, den Polizisten am Mittwochabend in Hannover anhielten. (Symbolbild)

Hannover. Einen Fahrradfahrer haben Polizisten am Mittwochabend mit über fünf Promille Atemalkohol in Hannover angehalten. Er zeigte kaum Ausfallerscheinungen.

Einen Fahrradfahrer mit einem Atemalkoholwert von mehr als fünf Promille hat die Polizei in Hannover aus dem Verkehr gezogen. Der 36-Jährige sei einer Polizeistreife am späten Mittwochabend aufgefallen, weil er große Schlangenlinien gefahren sei, teilten die Beamten in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Donnerstag mit.

Als Polizisten den Radfahrer kontrollierten, nahmen sie laut Bericht starken Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 5,19 Promille. Auf einer Polizeiwache wurde dem Mann Blut abgenommen. Währenddessen habe er kaum Ausfallerscheinungen gezeigt, erklärte die Polizei. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.