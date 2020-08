Dies sei eine höhere Quote als der Bundesdurchschnitt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit (Symbolbild).

Hannover. Deutschlandweit lebt etwa ein Viertel dieser Altersgruppe noch im Elternhaus. Dabei sieht es in den Städten anders aus als auf dem Land.

Fast jeder zweite der 20- bis 25-Jährigen in Niedersachsen wohnt noch bei den Eltern. Dies sei eine höhere Quote als der Bundesdurchschnitt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Deutschlandweit lebe etwa ein Viertel dieser Altersgruppe noch im Elternhaus. Dabei sieht es in den Städten anders aus als auf dem Land. So wohnen zum Beispiel in Hamburg 32 Prozent der 20- bis 25-Jähigen noch bei ihren Eltern.