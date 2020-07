Viele Studierende arbeiten neben dem Studium in Jobs, die sie während der Krise nicht ausüben können. (Archivbild)

8000 Studierende beantragen Nothilfe in Niedersachsen

In Niedersachsen haben rund 8000 der landesweit 210 000 Studentinnen und Studenten bislang in der Corona-Krise die staatliche Nothilfe beantragt. Das teilten die fünf niedersächsischen Studentenwerke mit.

Die Nothilfe in Höhe von 100 bis 500 Euro muss nicht zurückgezahlt werden

Der Zuschuss für Studierende, die etwa wegen des Wegfalls ihres Studentenjobs in finanzielle Not geraten sind, beträgt monatlich zwischen 100 und 500 Euro jeweils für Juni, Juli und August. Das Geld muss nicht zurückbezahlt werden und kann von allen Studierenden, die an einer staatlichen Hochschule eingeschrieben sind, beantragt werden - auch von Studenten aus dem Ausland.

Die Antragssteller müssen mit Kontoauszügen belegen, dass sie nur noch weniger als 500 Euro auf dem Konto haben und ihnen regelmäßige Einnahmen weggebrochen sind.

