Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ startet

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil steht vor der Staatskanzlei und zieht einen Mundschutz an. Der SPD-Politiker und der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Niedersachsen, Mehrdad Payandeh, stellen am Dienstag das Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ vor. (Archivbild)