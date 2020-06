Flughafen Hannover fährt Betrieb wieder hoch

Der Verkehr an Niedersachsens größtem Flughafen in Hannover gewinnt langsam wieder an Fahrt. Die Lufthansa erhöht ihre Frequenz auf den Verbindungen nach München und Frankfurt vom 15. Juni an auf jeweils zwei Flüge pro Tag, wie der Airport am Mittwoch mitteilte.

Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz getroffen

Tuifly bringt vom 18. Juni an wieder Touristen auf die spanische Urlaubsinsel Mallorca und ins portugiesische Faro. Ende Juni und Anfang Juli sollen unter anderem mit Eurowings, KLM, Air France, Turkish Airlines und Condor weitere Airlines und Ziele folgen.

Zum Gesundheitsschutz von Passagieren und Mitarbeitern seien zahlreiche Vorkehrungen getroffen worden, hieß es vom Flughafen. dpa

