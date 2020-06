Abschlussfeiern: Schulen unserer Region müssen Pläne anpassen

Abibälle, hier etwa 2018 vom Gifhorner Humboldt-Gymnasium, und weitere Schulabschlussfeiern sind in Niedersachsen aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr nicht möglich.

Braunschweig. Abiball und Co. sind dieses Jahr Corona-bedingt in Niedersachsen nicht drin – Zeugnisübergaben soll es aber geben. Das letzte Wort hat die Politik.

Für rund 72.000 niedersächsische Schüler der Jahrgänge 9, 10 und 13 steht in diesem Sommer ihr Abschluss an. Dies bedeutet im Normalfall: festliche Zeugnisübergabe und Feierlichkeiten, gerne mit musikalischer Begleitung wie „We are the Champions“ oder „Won’t forget these Days“.

Niedersachsens Kultusminister Tonne: Schulabschlussfeiern fallen unter Veranstaltungsverbot

Was die Schulabsolventen aus „ihrem“ Sommer 2020 jedoch nicht vergessen dürften, entspricht so gar nicht der Normalität. Aufgrund der Corona-Pandemie hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne eine klare Absage an Abschlussfeiern und Abibälle erteilt: „Solche Feste mit Hunderten von Teilnehmern fallen unter das landesweite Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August“, so der SPD-Politiker gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. (Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern sind seit Montag in Niedersachsen hingegen wieder erlaubt.)

Bianca Trogisch, Sprecherin der Niedersächsischen Landesschulbehörde, hebt auf Nachfrage unserer Zeitung hervor, dass Abschlussfeiern „natürlich eine wichtige Bedeutung in der Schullaufbahn haben“. Davon unabhängig gelte es nun jedoch, „den Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler, ihrer Familien und der Lehrkräfte sicherzustellen“.

Schulleiter aus Region: Absage an Feiern war längst klar – nun sollen Alternativen her

Für die Schulleiter unserer Region sind solche Ankündigen derweil keine größere Überraschung mehr. „Es war im Grunde schon seit etwa zwei Monaten klar, dass wir in diesem Jahr keine Abschlussfeiern im gewohnten Stil ausrichten können“, sagt etwa Nadine Diekmann, Rektorin der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in der Braunschweiger Weststadt.

Insgesamt 161 Neunt- und Zehntklässler wollen dort in diesem Jahr den sogenannten Sekundarabschluss I ablegen, dazu kommen 94 Abiturienten. Gerade hier spielen die Gesamtschulen – neben den Beruflichen Gymnasien – in 2020 eine besondere Rolle, denn aufgrund der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren („G9“) gibt es an Niedersachsens Gymnasien dieses Mal keine Abschlussjahrgänge. Die Zahl derjenigen, die zu den Abiturprüfungen antreten, beträgt mit rund 11.500 nur ein knappes Drittel des niedersachsenweiten Vorjahreswertes.

Schüler sollen Abschlusszeugnisse in Lerngruppen erhalten – Eltern höchstens vor Schulgelände dabei

Weniger wert sind die Abschlüsse dadurch freilich nicht – und sollen im Rahmen des derzeit Möglichen Anerkennung finden. „Wir arbeiten derzeit an einem Alternativprogramm“, sagt Wilhelm-Bracke-Schulleiterin Diekmann. Die Idee: Die Absolventen aus Jahrgang 9, 10 und 13 bekommen Anfang Juli in ihren Lerngruppen, mit denen sie auch den wieder angelaufenen Schulalltag verbracht haben, von der Leiterin sowie dem jeweiligen Klassenlehrer die Zeugnisse überreicht. Vor dem Schulgelände soll dann, soweit möglich, ein Zusammentreffen mit den Eltern möglich sein.

Ähnliche Pläne, jeweilige „Schmankerl“ (etwa auch ein Live-Streaming oder individualisierte Schreiben der Schulleitung) inbegriffen, äußern beispielsweise auch Diekmanns Amtskollegen Andreas Meisner von der IGS Franzsches Feld in Braunschweig sowie Jan-Peter Braun von der IGS Lengede. Das letzte Wort wird hier wiederum bei der Landespolitik liegen. Sebastian Schumacher, Sprecher des Kultusministeriums, dazu: „Derzeit wird ein Vorschlags- und Kriterienkatalog erarbeitet, wie es für die niedersächsischen Schulen umsetzbar ist, die Übergabe der Abschlusszeugnisse unter Einhaltung des Gesundheitsschutzes zu ermöglichen.“ Die Ergebnisse sollen zeitnah bekannt werden.

Schülerrat Braunschweig: Abschlussfeiern zu späterem Zeitpunkt nicht sinnvoll

Und was sagen die Schüler? „Wir sind überzeugt: Gäbe es eine Chance für sichere Abschlussfeiern, hätten die Landesregierung und das Kultusministerium diese ermöglicht“, teilt Florian Reetz vom Stadtschülerrat Braunschweig auf Anfrage mit. Dennoch bleibe Bedauern: „Feiern gehören zum Schulabschluss einfach dazu.“ Den Vorschlag von Kultusminister Tonne, die Veranstaltungen gegebenenfalls nachzuholen, unterstütze der Schülerrat jedoch nicht. „Das würde in unseren Augen den Sinn einer Abschlussfeier verfehlen“, so Reetz.

Von etwaigen Schülerplänen für Privatfeiern der größeren Art habe man unterdessen keine Kenntnis. Sollten diese stattfinden, müsse jedoch – in diesem Punkt sind sich die Schüler mit ihren Rektoren einig – die gegenseitige Rücksichtnahme im Vordergrund stehen.

