Volkswagen lockert Corona-Regeln für Mitarbeiter

Ab Montag, 8. Juni, startet die Volkswagen AG in die zweite Phase des Wiederanlaufs im Zuge der Corona-Pandemie. Der Eintritt in die zweite Phase bringt gemäß Betriebsvereinbarung einige Änderungen in den Sicherheits- und Schutzmaßnahmen mit sich. Darüber hat das Unternehmen die Mitarbeiter jetzt informiert. Es gelten laut Volkswagen-Mitteilung folgende Änderungen.

Die VW-Currywurst gibt es wieder auf Porzellantellern

Mit dem Eintritt in die Phase 2 des Wiederanlaufs werden auch die Maßnahmen in den Betriebsrestaurants der deutschen Standorte der Volkswagen AG angepasst: Zum einen servieren die Mitarbeiter der Service Factory die Speisen wieder auf Porzellantellern und mit herkömmlichem Besteck. Die Ausgabe erfolgt weiterhin über das Personal. Für Beschäftigte, die ihr Mittagessen außerhalb der Restaurants einnehmen möchten, steht Einweggeschirr zur Verfügung. Außerdem gelten neue Öffnungszeiten.

Folgende Öffnungszeiten gelten ab Montag, 8. Juni, in Wolfsburg: Oase (Halle 12), Aller Restaurant (Halle 54) und Hafenblick (Halle 8): 9:40 bis 10:35 Uhr, 11:15-13:45 Uhr, 17:45-18:35 Uhr,1:45-2:45 Uhr; Alt-Nürnberg, Bella-Vista, Treffpunkt (Halle 18), Quasi-Teria und Eat & Meet: 11:15 - 13:45 Uhr.

Beschäftigte in Risikogruppen können freiwillig zu ihrem VW-Arbeitsplatz zurückkehren

Beschäftigte mit besonders definierten gesundheitlichen Risiken können in der Phase 2 des Wiederanlaufs freiwillig auf „grünen“ Arbeitsplätzen die Tätigkeit wiederaufnehmen. Die Beschäftigten nehmen dafür, wenn sie die Tätigkeit auf eigenen Wunsch freiwillig wieder aufnehmen wollen, Kontakt zu ihrer Führungskraft auf. Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Tätigkeit ist, dass die Beschäftigten vor Arbeitsaufnahme die Erklärung zur freiwilligen Rückkehr an den Arbeitsplatz schriftlich bestätigen. Die Führungskräfte gehen explizit nicht auf Ihre Beschäftigten, die zu einer Risikogruppe gehören, zu, sondern die Beschäftigten melden sich in diesem Fall aktiv bei Ihrer jeweiligen Führungskraft.

Wer kann, bleibt im Home-Office

Der Anteil an mobiler Arbeit wird weiterhin maximal genutzt. Eine persönliche Anwesenheit auf den Werksgeländen und den Liegenschaften der Volkswagen AG ist nur möglich, wenn eine betriebliche Erfordernis für eine persönliche Anwesenheit besteht. Die Sonderregelung für mobile Arbeit bleibt vorerst bestehen.

Reisen in die EU sind in Ordnung – nach Reisen außerhalb darf das VW-Werk erst nach Quarantäne betreten werden

Es gelten die behördlichen Quarantäne-Vorgaben der Bundesländer in ihrer jeweiligen Fassung. Behördliche Meldungen sind nur noch erforderlich, soweit dies nach den jeweiligen Landesregelungen vorgesehen ist. Ein sofortiges Betreten der Werksgelände und der Liegenschaften der Volkswagen AG ist unmittelbar im Anschluss an Auslandsaufenthalte derzeit möglich, wenn die private Auslandsreise innerhalb von EU- und Schengen-assoziierten Staaten stattgefunden hat beziehungsweise in Länder, für die keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht. Für Rückkehrer aus Drittstaaten ist weiterhin das Betreten der Werksgelände und der Liegenschaften der VW AG für 14 Tage nicht gestattet. Der Beschäftigte hat wegen des privaten Reisegrundes eigenständig sicherzustellen, dass er alle Ein- und Ausreisebeschränkungen für sein Reisegebiet kennt und beachtet sowie sich an die in Deutschland jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen von Bund und jeweiligem Bundesland zur Einreise hält.

Volkswagen untersagt Dienstreisen in besonders belastete Landkreise

Inlands-Dienstreisen sollen weiterhin auf ein geschäftlich zwingend erforderliches Mindestmaß reduziert werden und sind nur mit aktiver Vorab-Genehmigung durch den zuständigen Vorgesetzten über das Travel Management System Xera möglich. Video-/Skype-/Teams-Konferenzen sind weiterhin vorrangig und intensiv zu nutzen. Bei Reisen innerhalb Deutschlands sind Ein- und Ausreisen in Landkreise mit sehr hohem Infektionsgeschehen gemäß Robert Koch Institut grundsätzlich nicht gestattet.

Auslands-Dienstreisen sollen weiterhin auf ein geschäftlich zwingend erforderliches Mindestmaß reduziert werden und grundsätzlich nur in Länder ohne Reisewarnung durch das Auswärtige Amt stattfinden. Im Personal Telegramm vom 14. Mai („Arbeitsaufnahme nach Rückkehr aus dem Ausland“) ist ein gesonderter Freigabeprozesses beschrieben, der es im Ausnahmefall ermöglicht hat, dass nach der Rückkehr aus dem Ausland unter bestimmten Voraussetzungen direkt die Tätigkeit auf dem Werksgelände und den Liegenschaften der Volkswagen AG wieder aufgenommen werden konnte. Mit Beginn der Phase 2 ist dieser Prozess nur noch erforderlich, wenn ein dringendes Einsatzerfordernis nach Rückkehr aus Drittstaaten oder EU- und Schengen-assoziierten Staaten besteht, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegt. Das gilt für die Beschäftigten der Volkswagen AG gleichermaßen wie für die Beschäftigten von beauftragten Partnerfirmen.

Bis zu fünf Personen dürfen sich treffen

Meetings und Veranstaltungen mit mehr als fünf Personen bleiben grundsätzlich nicht erlaubt. Eine weitere Öffnung ist in Phase 2 noch nicht vorgesehen, da es eine enge Zusammenkunft von Personen, die über einen längeren Zeitraum in geschlossenen Räumen intensiv kommunizieren, weiterhin zu vermeiden gilt.

Trotz der Lockerungen streicht Volkswagen im Juni weiterhin Freitagsschichten. red

