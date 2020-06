Jeder siebte Haushalt in Niedersachsen: kein Geld für Urlaub

Urlauber sitzen am Strand in Cuxhaven. Doch nicht jeder in Niedersachsen kann sich einen Urlaub, auch bei Verwandten oder Bekannten, leisten.

Jeder siebte Haushalt in Niedersachsen konnte sich 2018 nicht einmal eine Woche Urlaub außerhalb der eigenen vier Wände leisten.

Niedersachsen liegt über dem Bundesdurchschnitt

Besonders stark betroffen waren Alleinerziehende, Alleinlebende sowie Haushalte mit drei oder mehr Erwachsenen ohne Kinder, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Hannover mitteilte. Mit einem Anteil von 14,9 Prozent der Haushalte, die aus finanziellen Gründen auf Urlaub verzichten, lag Niedersachsen über dem Bundesdurchschnitt von 13,6 Prozent.

Urlaub kann auch bei Freunden oder Verwandten sein

Als Urlaub gelten in der Erhebung „Leben in Europa“ auch Ferien bei Freunden, Verwandten oder in eigenen Ferienunterkünften. Aufgrund der Corona-Krise werden in diesem Jahr sehr viele Menschen auf ihren Urlaub verzichten müssen, hieß es weiter. Ein großer Unterschied zeigt sich in der Erhebung für Niedersachsen zwischen Mietern und Eigentümern von Wohnungen oder Häusern. Während sich bei den Eigentümern nur 7,3 Prozent 2018 keine Woche Urlaub leisten konnten, waren es bei den Mietern 27,6 Prozent. dpa