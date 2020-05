Meppen. Bei Bauarbeiten am Mittwoch wurde die Fliegerbombe in Meppen gefunden. Die Bombenentschärfung dauerte bis spät abends.

Weltkriegsbombe in Meppen entschärft

In Meppen ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Gegen 23 Uhr wurden in der Stadt im Emsland die Sperrungen wieder aufgehoben, Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren, wie die Polizei mitteilte.

Die Fünf-Zentner-Bombe war am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden. Anwohner hatten in einem Radius von 500 Metern um den Fundort ihre Häuser verlassen müssen. Auch Teile der Innenstadt waren von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. /dpa