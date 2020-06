Welche Filme sollen im Braunschweiger Autokino laufen?

Ein bunter Mix an Filmklassikern steht zur Auswahl.

Braunschweig. Wählen Sie hier Ihre Lieblingsfilme! Die Filme mit den meisten Stimmen pro Kategorie werden in den nächsten Wochen auf dem Schützenplatz gezeigt.

Sie haben die Wahl! Unsere Leser können aus sechs Kategorien ihre Wunschfilme für das temporäre Autokino an der Hamburger Straße bestimmen.

Möchten Sie mit dem Piratenkapitän Jack Sparrow in See stechen oder mit der Südstaaten-Schönheit Scarlett O’Hara dem amerikanischen Bürgerkrieg trotzen? Kino-Leiter Frank Oppermann hat eine durchmischte Auswahl an Filmklassikern zusammengestellt, die allesamt absolute Publikumslieblinge und Kassenknüller waren. Nun können Sie Ihre Favoriten auf die große Freiluft-Leinwand zurückholen. Die Siegerfilme werden wir wöchentlich nacheinander preisgeben.

Pro Kategorie können Sie jeweils einen Film auswählen. Die Abstimmung endet am Dienstag, 2. Juni, um Mitternacht.