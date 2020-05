Oldenburg: Polizei stoppt Fahrer – Waffen und Skelett im Auto

Mit einem Kunststoffskelett als Beifahrer und einem ganzen Waffenarsenal im Auto ist ein 49-jähriger Mann aus dem Kreis Ammerland von der Polizei gestoppt worden.

Oldenburg: Polizei hält Fahrer an – er hat Waffen und ein Kunststoffskelett im Auto

Wie die Polizei in Oldenburg am Montag mitteilte, hatte eine Frau dort am Samstag den Notruf betätigt. Sie habe beobachtet, wie ein Mann in Tarnuniform eine Pistole lud und die Waffe in den Hosenbund steckte. Mehrere Passanten und Kinder seien deshalb in Angst geraten.

Die Polizei stellte den Autofahrer nach kurzer Suche. Er trug eine Schreckschusswaffe und mehrere Taschenmesser am Körper. Im Handschuhfach seines Wagens fand sich eine weitere Waffe, im Fußraum ein Baseballschläger. Er brauche die Waffen zur Verteidigung, gab der Mann zu Protokoll. Warum das Skelett auf seinem Beifahrersitz saß, wurde hingegen nicht geklärt.

49-Jährigem aus Kreis Ammerland droht Verlust des Waffenscheins

Dem Ammerländer droht nach dem Vorfall der Verlust seines Kleinen Waffenscheins. Die Polizei lässt vom Landkreis überprüfen, ob er zum Führen von Waffen geeignet ist. dpa