Niedersachsen will „Corona-Bonus“ in der Altenpflege aufstocken

ARCHIV - 15.01.2020, Baden-Württemberg, Böblingen: Eine Pflegerin und eine Bewohnerin des Pflegeheims schauen zusammen aus einem Fenster eines Pflegeheims. (zu dpa "Sozialministerin Heike Werner (Linke) zu Corona-Bonuszahlungen für Pflegekräfte und Mindestlohn in der Altenpflege") Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Hannover. Gesundheitsministerin Carola Reimann setze sich dafür ein, dass das Land den Bonus von 1000 auf 1500 Euro erhöhe, teilte ihr Haus am Freitag mit.

Niedersachsen möchte den vom Bundesrat am Freitag beschlossenen Pflegebonus für Beschäftigte in der Altenpflege aufstocken.

Niedersachsen: Gesundheitsministerin ist für Erhöhung des Pflegebonus auf 1500 Euro

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) setze sich dafür ein, dass das Land den Bonus von 1000 auf 1500 Euro erhöhe und dafür ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt würden, teilte das Sozialministerium in Hannover mit. Die Aufstockung werde Teil des zweiten Nachtragshaushalts sein, der im Juni im Landtag beraten werden soll.

Noch unklar, wie viele Pflegekräfte von Aufstockung profitieren – auch andere Länder ziehen mit

Wie viele Menschen in Niedersachsen von dem Bonus profitieren werden, der den Einsatz der Pflegekräfte in der Corona-Krise würdigen soll, konnte das Ministerium zunächst nicht exakt beziffern. In der Altenpflege arbeiten im Bundesland rund 90.000 Menschen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Der Pflegebonus ist eine gestaffelte Prämie des Bundes von bis 1000 Euro, die Höhe richtet sich nach Funktion und Arbeitszeit. Mehrere Länder, darunter auch Bremen, hatten schon angekündigt, die Prämie auf 1500 Euro aufzustocken. Sie soll steuerfrei bleiben. dpa

