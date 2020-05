Ärzteverband: Brauchen mehr Mitarbeiter in Gesundheitsämtern

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Berlin-Mitte telefonieren im Corona-Lagezentrum. Den Gesundheitsämtern in Niedersachsen fehlt es an Personal. Der Ärzteverband fordert mehr Mitarbeiter für die Nachverfolgung möglicher Kontaktpersonen von positiv getesteten Bürgern.

Seit die Bundesregierung den Bundesländern vor wenigen Wochen die Verantwortung in der Corona-Krise übertragen hat, kommt einer Behörde eine Schlüsselfunktion zu: dem örtlichen Gesundheitsamt. Die 375 Gesundheitsämter in den Landkreisen und Städten der Republik sollen Infektionsketten nachverfolgen können, um diese rechtzeitig zu unterbrechen. Nun warnt ein Ärzteverband: Den Gesundheitsämtern in Niedersachsen fehlt es an Personal.

Die Nachverfolgung möglicher Kontaktpersonen von positiv getesteten Bürgern sei zeitaufwendig, sagt Gerhard Wermes, Vorsitzender des Landesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Niedersachsen. Einige Gesundheitsämter würden im Bereich Infektionsschutz doppelt so viele Mitarbeiter benötigen wie derzeit zur Verfügung stehen. „Dabei brauchen wir starke Gesundheitsämter gerade jetzt, um diese Pandemie zu beherrschen“, sagte Wermes unserer Zeitung. Ende März einigten sich Bund und Länder darauf, die Ämter zu verstärken. Pro 20.000 Einwohner sollte künftig ein Team aus fünf Mitarbeitern bereitstehen, um Kontakte nachzuverfolgen. Das Ziel haben die meisten Gesundheitsämter in Niedersachsen laut einer NDR-Umfrage weit verfehlt. Demnach erfüllen nur drei Ämter die Vorgaben. In Braunschweig ist die Lage derzeit übersichtlich, doch das Gesundheitsamt bereitet sich auf eine mögliche zweite Welle vor, sagte Leiter Martin Klockgether. Das Amt wurde von gut 100 Mitarbeitern auf knapp 150 Mitarbeiter aufgestockt. 35 Mitarbeiter kümmern sich um die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Würde Braunschweig die Zielvorgabe erfüllen, müssten es 62,5 Mitarbeiter sein. Laut Klockgether könnte das Gesundheitsamt weitere Kollegen aus Fachbereichen der Stadtverwaltung mobilisieren. Etwa 3000 Kontakte von Corona-Patienten hat das Gesundheitsamt in Braunschweig bisher nachverfolgt. Die Bürger mussten danach in Quarantäne.