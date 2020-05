Niedersachsen: Schüler lernen bei Lehrermangel wieder daheim

Die „dauerhafte und zunehmende Belastung“ sei ihm präsent, versicherte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in einem Brief an Schulleiter, Lehrer und Schulmitarbeiter. Am Freitag stellte er den Zeitplan für die Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in den zeitweisen Präsenzunterricht dann öffentlich vor. Das ganze sei kein einfacher Weg, betonte Tonne.

Laut Zeitplan beginnen am 25. Mai die 11. Klassen wieder mit Präsenzunterricht, ebenso kommen zusätzliche Jahrgänge der Förderschulen Geistige Entwicklung an ihre Schulen. Auch die Berufsschulen weiten den Betrieb aus.

Nach den Pfingstferien am 3. Juni kehren dann die Jahrgänge 7 und 8 an ihre Schulen zurück, dazu auch die zweiten Klassen der Grundschulen. Zwei Wochen später, am 15. Juni, folgen als letzte die Klassen 5 und 6 sowie die Erstklässler. „Mitte Juni sind damit alle Schuljahrgänge der allgemeinbildenden Schulen wieder zurück in der Schule“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums. Denn bereits festgelegt war, dass am kommenden Montag, 18. Mai, die Klassen 9 und 10 der Gymnasien sowie die Klassen 3 der Grundschulen zurückkehren. Abschlussklassen waren bereits am 27. April in den „prüfungsvorbereitenden Unterricht“ gestartet. Seit dem 4. Mai haben die 4. Klassen der Grundschulen wieder Präsenzunterricht, die Klassen 12 seit dem 11. Mai. „Ältere zuerst“ lautete die Richtschnur sowohl für Grundschulen als auch weiterführende Schulen.

Wann welches Kind tatsächlich wieder im Klassenzimmer sitzt, hängt davon ab, wie die jeweilige Schule das Halbklassenprinzip organisiert, zum Beispiel tage- oder wochenweise. Aus Infektionsschutzgründen werden die Klassen geteilt, notfalls sogar gedrittelt. Mit einem Rotationsprinzip aller Klassen würde es für die Schüler noch weniger Unterricht geben, sagte Tonne nun. Der Minister wies in seinem Schreiben auf drohende personelle Engpässe an den Schulen sowie „Ungleichheiten in der Arbeitsbelastung“ hin. Lehrer im Homeoffice sollten die Kollegen entlasten, so der Minister. Sie könnten Korrekturen, das Vorbereiten und Versenden von Unterrichtsmaterialien, Elternberatung sowie das Betreuen von Kindern aus Risikogruppen oder mit besonderem Unterstützungsbedarf übernehmen. Nach Schätzungen des Kultusministeriums arbeiten rund 20 Prozent der Lehrer zuhause. Falls die Ressourcen nicht ausreichten – sprich: zu wenig Lehrer für Präsenzunterricht zu Verfügung stehen – sollte zunächst die Anwesenheitszeit der älteren Jahrgänge reduziert werden, die schon länger wieder an der Schule seien, heißt es in dem Tonne-Schreiben. Bei den Abschlussprüfungen der Sekundarstufe I soll die verbindliche mündliche Prüfung in einem Prüfungsfach durch eine freiwillige ersetzt werden können. Dies soll zu einer wesentlichen

Grant Hendrik Tonne, Niedersachsens Kultusminister (SPD), spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Foto: Peter Steffen / dpa

Entlastung führen.

Der Minister verwies außerdem auf immer mehr Anträge zur digitalen Ausstattung von Schulen und Schülern. „Durch die Corona-Pandemie sehen wir auch hier eine veränderte Dynamik“, betonte Tonne. Niedersachsen erhält aus dem Digitalisierungs-Bundesprogramm 47 Millionen Euro für digitale Endgeräte, wie Tonne hervorhob. Über die Schulträger soll jeder Schüler ein „digitales Endgerät“ zur Verfügung haben, bekräftigte Tonne als Ziel. Der Deutsche Philologenverband forderte, die Schulen über die Sommerferien mit digitaler Infrastruktur für das neue Schuljahr fit zu machen – von Dienstmailadressen über Breitband bis zu W-Lan-Arbeitsräumen. In einer Umfrage der GEW Bayern bei Lehrern heißt es unter anderem: „Die Nutzung von Online-Angeboten ist für den Großteil völlig neu und erfordert einen insgesamt hohen Aufwand.“ Bei der GEW Niedersachsen läuft ebenfalls eine Abfrage zur Einschätzung der Situation an den Schulen unter Corona-Bedingungen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Tonne bekräftigte, dass im Hygiene- und Sicherheitskonzept für Schulen der Abstand die zentrale Rolle spiele. Eine Maskenpflicht gibt es bislang nicht. Es sei den Schulen aber freigestellt, beispielsweise in engen Fluren das Tragen von Masken anzuordnen, so Tonne. „Bis jetzt ist die Rückmeldung: Das ist machbar!“, sagte Tonne zur Lage an den Schulen angesichts immer mehr Präsenzklassen. Dies entspricht auch der Einschätzung des Corona-Krisenstabs. Dessen stellvertretende Leiterin Claudia Schröder lobte am Freitag, selbst kleine Kinder beachteten die Abstandsregeln.

„Wenn die Hälfte der Schule da ist, ist das nicht mehr schaffbar“, sagte dagegen der Vorsitzende des Verbandes Niedersächsischer Lehrkräfte VNL/VDR, Torsten Neumann. Zur Lage benachteiligter Kinder verwies Tonne auf Überlegungen, „Lernorte“ zu schaffen. Eine „Sommerschule“ mit Nachholangeboten werde mit den Bildungsverbänden besprochen, sie werde aber allenfalls ein Angebot sein, sagte Tonne weiter.

