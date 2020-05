Niedersachsens Schüler sollen bis Mitte Juni zurückkehren

Philip Wessel, Lehrer an einer Schule in Oldenburg, bereitet auf diesem Archivfoto die Tische in einem Klassenraum für die Öffnung der Schule vor. Niedersachsen legt nun einen weiteren Zeitplan vor.

Nach einer Aufstellung des Kultusministeriums stehen nun die Rückkehrtermine für die noch ausstehenden Jahrgänge an den Schulen fest.

Demnach starten die 11. Klassen am 25. Mai, die 9., 10. und 3. Klassen wie bereits bekannt am 18. Mai. Es folgen die 7., 8. und 2. Klassen am 3. Juni (Pfingsten, die Kalenderwoche beginnt am 1.) und die Klassen 5,6 und 1 am 15. Juni.

Da nur halbe Klassen vor Ort unterrichtet werden, hängt es aber vom jeweiligen Wechselmodell der Schule ab, wann welche Kinder wieder im Klassenzimmer sitzen. Für die jeweils andere Gruppe ist Lernen zuhause vorgesehen. Der FDP-Abgeordnete Björn Försterling kritisierte den Rückkehrtermin der letzten Gruppe als zu spät. Die Eltern müssten weiter Hilfslehrer sein, sagte er.

