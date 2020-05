Die Stadt Salzgitter beabsichtigt, die Mitarbeiter in allen Pflegeeinrichtungen regelmäßig auf eine Corona-Infektion zu testen. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage. Details sind allerdings noch offen.

Der Bezirksverband Braunschweig der Arbeiterwohlfahrt (Awo) begrüßte diesen Schritt: „Dies ist eine schon lange formulierte Forderung von uns als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen und wir sind sehr zufrieden, dass die Stadt Salzgitter jetzt diesen entscheidenden Schritt geht“, sagte der Vorstandsvorsitzende Rifat Fersahoglu-Weber.

Die Awo betreibt in Salzgitter zwei stationäre Wohn- und Pflegeheime, in denen rund 240 Seniorinnen und Senioren versorgt werden. „Wir hoffen, dass weitere Landkreise und Städte der Region diesem guten Beispiel folgen werden.“

Sozialministerium erarbeitet Teststrategie für Corona-Tests

Auch andere Träger von Pflegeeinrichtungen fordern regelmäßige Corona-Tests bei den Mitarbeitern. „Wir klagen das seit Wochen ein“, hatte der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, Rüdiger Becker, Anfang der Woche in einem Interview mit unserer Zeitung gesagt. Die Stadt Braunschweig hat bislang erklärt, dass flächendeckende und regelmäßige Corona-Tests in Pflegeheimen mangels Kapazitäten nicht möglich seien.

Das Sozialministerium in Hannover erarbeitet derzeit eine detaillierte Teststrategie für die Pflege in Heimen und Krankenhäusern. Wichtig sei, dass Symptome engmaschig erfasst werden und dann frühzeitig getestet werde, erklärt ein Sprecher auf Anfrage. Komme es zu einem positiven Test, werde unter Federführung des jeweiligen Gesundheitsamtes und in Zusammenarbeit mit den betreuenden niedergelassenen Ärzten sowohl das Personal unabhängig von Symptomen getestet als auch die Kontaktpersonen. Diese Strategie befinde sich in der Abstimmung und werde in Kürze herausgegeben.

Besuchsverbote könnten schneller aufgehoben werden

Laut Sozialministerin Carola Reimann ist es unstrittig, dass das medizinisch-pflegerische Personal und die Bewohner von Alten und Pflegeheimen sowie die Patienten in Krankenhäusern besonders vor einer Infektion mit dem Corona-Virus geschützt werden müssen. „Die Erfahrung lehrt uns, dass ein Ausbruch des Virus in einer solchen Einrichtung verheerende Folgen haben kann und häufig viele Erkrankungen und auch Todesfälle nach sich zieht.“

Würden regelmäßige Corona-Tests in Pflegeheimen eingeführt, könnten nach Einschätzung der Träger auch die Besuchsverbote schneller wieder gelockert werden. Das Sozialministerium hatte am vergangenen Freitag alle entsprechenden Einrichtungen in Niedersachsen dazu aufgefordert, entsprechende Hygienekonzepte zu erstellen.

Besuche unter Auflagen möglich

In Wolfsburg zum Beispiel haben das nach Auskunft der Stadt sechs von 13 Heimen getan (Stand Dienstag), die vom Gesundheitsamt derzeit intensiv geprüft werden. In Salzgitter sind es sogar 12 von 15 Einrichtungen, die Konzepte wurden von der Stadt bereits genehmigt. Auch in Braunschweig können Bewohner und Besucher von Heimen mit Lockerungen rechnen: Bis auf zwei Einrichtungen haben alle ein entsprechendes Hygienekonzept eingereicht, heißt es bei der Stadt.

Besuche sind dann unter Auflagen möglich, etwa in abgetrennten Räumen und mit Schutzausrüstung. Allerdings wird empfohlen, sich direkt bei der Einrichtung zu erkundigen, ab wann die Regeln gelten und was genau zu beachten ist, denn das kann sich von Heim zu Heim unterscheiden.

Einrichtungen haben mehr Schutzausrüstung

Der Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest begrüßt die Öffnungen und Kontaktmöglichkeiten zwischen Bewohnern und Angehörigen – unter Einhaltung von Schutzvorkehrungen. „Auf der einen Seite steht nach wie vor das Risiko, dass das Virus in die Einrichtung eingeschleppt wird – mit den bekannten, verheerenden Folgen“, sagt Sprecherin Katharina von Croy.

„Auf der anderen Seite steht die Vereinsamung und die soziale Isolation der Bewohner, die ebenfalls gesundheitliche Folgen wie Depression und Apathie hat.“ Inzwischen stehe aber den Einrichtungen mehr Schutzausrüstung zur Verfügung. Auch regelmäßige Tests unter Pflegenden seien eine gute, ergänzende Schutzmaßnahme, um gegebenenfalls rasch handeln zu können.