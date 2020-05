Kita-Leiterin aus Salzgitter: „Nerven von Eltern liegen blank“

Heike Rath, Leiterin des evangelisch-lutherischen Kinder- und Familienzentrums „Die Stiftsmäuse“, ist aufgebracht: Immer wieder lassen Eltern ihren Corona-Frust an ihr und den Mitarbeiterinnen der Kita in Steterburg aus. „Um die Plätze in der Notbetreuung wird regelrecht gekämpft“, sagt Rath. Viele würden darüber hinwegsehen, dass die Kitas im Grunde genommen noch geschlossen seien. „Wir laufen noch immer im Notbetrieb“, betont sie.

Konkret bedeutet das, dass von 90 Kindern – die in normalen Zeiten die Kita besuchen – momentan gerade einmal zehn Kinder kommen dürfen. Aufgeteilt in zwei Gruppen mit jeweils fünf Kindern. „Klar ist das wenig“, sagt Rath. Aber für den Ausbruch des Corona-Virus könnten schließlich nicht sie und ihre Kolleginnen in Verantwortung genommen werden.

Zunehmend mehr Eltern würden angeben, in systemrelevanten Berufen zu arbeiten und einen Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz zu haben. Tatsächlich sei das oft nicht der Fall. Nachdem alles besprochen worden sei, würde immer wieder am Ende ein wichtiges Formular fehlen: Das, in dem der Arbeitgeber bestätigt, dass sein Mitarbeiter in einem systemrelevanten Job tätig ist. Oft handele es sich um Mitarbeiter großer Salzgitteraner Betriebe, die die Unterschrift nicht leisteten.

Der Zaun am Eingangsbereich zum evangelisch-lutherischen Kinder- und Familienzentrum „Die Stiftsmäuse“ in Thiede ist mit gemalten Grüßen der Kita-Kinder geschmückt.. Foto: Jürgen Stricker

Wenn es dann mit dem Betreuungsplatz nicht klappe, würden teils wüste Beschimpfungen folgen, die Rath nicht zitieren möchte. „Es ist so, dass viele an der Grenze der Belastbarkeit sind, bei manchen Eltern liegen die Nerven einfach blank.“ Einen Grund für die gefrusteten Reaktionen einiger Eltern macht Rath darin aus, dass manche Medien ein Bild von wieder geöffneten Kitas zeichnen würden, das nicht realistisch sei. Auch sei es nicht so, dass die Kinder, die kommen dürften, wie üblich in den Kindergarten gebracht, dort von den Eltern umgezogen und verabschiedet würden. Auch deshalb gebe es Unmut. „Wir müssen in diesen Zeiten die Kinder draußen in Empfang nehmen. Das finden einige Eltern gar nicht lustig“, umschreibt Rath die Situation.

Etwa ein Viertel der Elternschaft, sagt Pfarrerin Katharina Pulke von der Stiftskirche Steterburg, die für das Familienzentrum verantwortlich zeichnet, hätten bisher nach Notbetreuungsplätzen gefragt. „Wir müssen Geduld haben. Es will ja niemand, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Da kann man sich in einer solchen Situation nicht beschimpfen“, mahnt die Pfarrerin zur Rücksichtnahme. Dass derzeit nicht mehr Kinder in der Notbetreuung aufgenommen werden könnten, liege unter anderem an den hohen, vorgeschriebenen Hygienestandards. Und auch daran, dass es zahlreiche Kita-Mitarbeiterinnen mit chronischen Erkrankungen gebe. Aber auch viele jüngere Mitarbeiter würden sich sorgen. Hinzu komme der bekannte Personalmangel an allen Kitas.

Die Kinder, die nicht in die Kita kommen können, sind aber längst nicht vergessen. Immer wieder bekommen sie von ihren Erzieherinnen Wundertüten zugeschickt, mit Unterlagen zum malen, basteln oder rätseln. Und immer donnerstags um 18 Uhr sind alle Kita-Kinder aufgerufen, zuhause Seifenblasen aus dem Fenster zu pusten. Mit guten Wünschen für die Zukunft. Und die Zeit nach Corona.