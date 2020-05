Landtag würdigt Braunschweiger Corona-Forschung

Mit einem „interdisziplinären Infektionsnetzwerk Niedersachsen“ soll die Corona-Forschung in Niedersachsen gebündelt werden. Das hat Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) im Landtag angekündigt. „Die Lösung dieser Krise wird aus der Wissenschaft kommen“, sagte Thümler (CDU) am Mittwoch in einer „Aktuellen Stunde“. Es sei nötig, nachhaltig in Forschung, Infrastruktur und Forschung zu investieren.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

100 Forschungsprojekte in Niedersachsen

„Den Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, der TU Braunschweig und deren Ausgründung Yumab ist es gelungen, zahlreiche humane Antikörper zu isolieren, von denen einige sogar proaktiv wirken und eine Infektion vollständig verhindern können. Jetzt gilt es diesen Erfolg auszubauen und ein zuverlässiges Medikament zu entwickeln“, sagte der CDU-Abgeordnete und Fraktionsvize Jörg Hillmer. Hinter den Forschenden in Braunschweig stehe ein Corona-Antikörper-Team, an dem das Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) in Hannover, die MHH, das Universitätsklinikum Tübingen sowie Bayer beteiligt seien, sagte Thümler.

Thümler und Hillmer wiesen auf rund 100 Forschungsprojekte in Niedersachsen hin, davon rund 60 am Helmholtz Zentrum in Braunschweig sowie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Die FDP-Abgeordnete Susanne Schütz kritisierte einen zu geringen Landesanteil an der Finanzierung der Forschung. Dieser liege im Fall des HZI bei unter sechs Prozent, sagte die Abgeordnete. Die SPD-Abgeordnete Silke Lesemann betonte ebenfalls die Bedeutung guter Rahmenbedingungen für die Forschung. „Gute Wissenschaft braucht gute Arbeitsbedingungen“, meinte auch die Grüne Eva Viehoff.

Ministerium schoss Geld nach

Das Wissenschaftsministerium hatte jüngst weitere knapp 10 Millionen Euro für Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt. Ziel sei es nun, dass diese Medikamentenkandidaten in den kommenden Wochen einen schnellen Entwicklungsprozess durchliefen, um den Antikörper mit den optimalen Arzneimittelmerkmalen für eine Antikörper-Immuntherapie zu identifizieren, sagte Thümler.

Der AfD-Abgeordnete Stephan Bothe nannte die Ergebnisse der Forschug zwar überaus wichtig. Der entscheidende Punkt sei aber die Zulassung, sagte Bothe. Er sprach von sieben bis fünfzehn Jahren von der Entwicklung bis zur Zulassung. Zudem drohten bei einer schnellen Zulassung erhebliche Nebenwirkungen. „Es wird in diesem Herbst kein Medikament geben“, betonte der AfD-Politiker. Ein Passiv-Impfstoff funktioniere anders, sagte dagegen Thümler. Möglicherweise habe man noch in diesem Jahr etwas, was man dem Corona-Virus entgegensetzen könne.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick