Nur mit Reservierung in Wolfsburgs Freibäder

Bitte Abstand halten heißt es dieses Jahr in Wolfsburgs Freibädern (hier das Bad in Fallersleben).

Die gute Nachricht: Die Stadt will das VW-Bad, die Freibäder in Fallersleben und Almke sowie den Wasserpark in Hehlingen am Pfingstwochenende, also am 30./31. Mai, öffnen. Die schlechte Nachricht: Schwimmer müssen aufgrund der Corona-Pandemie mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Darüber informierten am Dienstag Sport- und Gesundheitsdezernentin Monika Müller sowie der Sportausschussvorsitzende Werner Reimer und sein Stellvertreter Ingolf Viereck.

Stadträtin Monika Müller (von rechts) sowie Ingolf Viereck und Werner Reimer vom Sportausschuss informierten über die Beschränkungen in den Wolfsburger Freibädern. Foto: Helge Landmann / regios24 Wie viele Menschen dürfen ins Freibad? Rappelvolle Schwimmbecken und Liegewiesen an einem heißen Sommertag – diese Bilder wird es in diesem Jahr nicht geben. „Wir können nur eine bestimmte Anzahl Menschen pro Quadratmeter Wasserfläche reinlassen, denn wir müssen auf die Abstände achten“, sagte Stadträtin Müller. Das seien etwa 200 Personen gleichzeitig. „Im VW-Bad etwas mehr“, so Müller. Sie sei froh, dass die Freibäder überhaupt so früh wieder geöffnet werden dürfen. Bis vor kurzem sei sie noch von Juli als frühesten Öffnungstermin ausgegangen. Wie lange darf ich im Bad bleiben? Die Freibäder sind wie gewohnt von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Allerdings wird es vier Zeitkorridore geben. Von 6 bis 8 Uhr für die Frühschwimmer, außerdem von 9 bis 12, 13 bis 16 und 17 bis 20 Uhr. Nach Ablauf der Zeit werden die Schwimmer aufgefordert, das Bad zu verlassen. Eine Stunde ist eingeplant, um das Bad zwischen den einzelnen Schwimmzeiten gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Wie komme ich ins Schwimmbad rein? Für die Nutzung ist eine vorherige Registrierung auf einer extra eingerichteten Internetseite der Stadt erforderlich. Hierbei müssen Name, Adresse und der gewünschte Zeitkorridor angegeben sowie bereits der Eintritt bezahlt werden. Mit dem Smartphone oder einem Ausdruck der Reservierung ist dann der Zugang möglich. „Damit wollen wir Warteschlangen an den Kassen vermeiden", erläuterte Müller. Erlaubt ist auch eine Anmeldung für mehrere Termine an einem Tag. Freigegeben werden neben den Schwimmer- und Nichtschwimmerbereichen auch die Kinderbecken und die Sprungtürme. Wo kann ich mich umziehen? Die Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen. Es soll ein Garderobensystem geben, das es ermöglicht, Wertgegenstände abzugeben. Die Gastronomie ist geöffnet, allerdings unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Wird der Eintritt günstiger? Nein! „Wir werden die Preise so belassen wie bisher", kündigte Müller an. Im Vorjahr zahlten Erwachsene für eine Tageskarte 3,70 Euro und Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 1,60 Euro. Eine Preisreduzierung lasse sich nicht vertreten mit Blick auf die mehr als angespannte Finanzlage des städtischen Haushalts, so Müller. „Die Bäder-Öffnung erfordert einen besonderen Aufwand. Da bitte ich um Verständnis." Wie groß ist das Infektionsrisiko? Das müsse jeder Besucher für sich selbst einschätzen, betonte die Gesundheitsdezernentin. Aus ihrer Sicht sei das Ansteckungsrisiko in gechlortem Wasser „relativ gering". Die Stadt prüfe, ob Schwimmzeiten für ältere Menschen und Risikopatienten reserviert werden. Was ist mit den Hallenbädern? Das Badeland sowie die Hallenbäder in Heiligendorf und Sandkamp bleiben weiter geschlossen. „Hier gibt es noch keinen Öffnungstermin", sagte Müller. Auch das Baden im Allersee sei vorerst nicht gestattet, weil dieser nicht als Freibad gelte. Die Stadt werde das Abstandsgebot dort kontrollieren.