Schon 10.000 Verstöße gegen Corona-Regeln in Niedersachsen

Die Polizei in Niedersachsen hat etwa 10.000 Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Der Großteil waren Ordnungswidrigkeiten. Oft hielten Bürger zum Beispiel den Sicherheitsabstand nicht ein oder weigerten sich, Masken zu tragen. In 430 schwereren Fällen leitete die Polizei Strafverfahren ein. Das erklärte das Landesinnenministerium unserer Zeitung auf Anfrage.

Ministerium: Jugendliche verlieren öfter den Blick für Abstandsregeln

Diese aktuellste Erhebung aus dem Innenministerium stammt vom 3. Mai. Die Zahlen werden daher schon bei weit mehr als 10.000 Verstößen gegen die Corona-Regeln liegen. Und doch sagte Werner Steuer, Sprecher des Innenministeriums: „Aus polizeilicher Sicht lässt sich festhalten, dass sich die Bevölkerung weitgehend an die Regelungen der aktuellen Rechtsverordnung hält.“ Vor allem Jugendliche und Heranwachsende würden allerdings immer wieder Abstandsregelungen beziehungsweise Kontaktbeschränkungen aus dem Blick verlieren.

Die Polizei meldet die Fälle den Ordnungsämtern der jeweiligen Kommunen. Diese entscheiden dann, ob ein Bußgeld nach dem Bußgeldkatalog der Landesregierung verhängt wird. Mitarbeiter der Ordnungsämter kontrollieren in den Städten zusätzlich.

Braunschweig mit bislang 300 Fällen, Wolfsburg wertet noch aus

Unsere Umfrage bei den drei kreisfreien Städten und sechs Landkreisen der Region ergab, dass die Ordnungsämter bereits 970 Bußgelder in Höhe von zusammen 192.000 Euro verhängt haben. Dabei sichten einige Kommunen wie die Stadt Wolfsburg und der Landkreis Peine die gemeldeten Verstöße erst noch. Andere, wie die Städte Braunschweig und Salzgitter, haben schon einen Teil abgearbeitet. Die beiden Städte haben den Großteil der Bußgelder zwischen Harz und Heide verhängt: In Braunschweig waren es gut 300 Fälle mit einer Gesamtsumme von rund 55.000 Euro, in Salzgitter waren es sogar 482 Fälle und eine Summe von 101.500 Euro. Dort hatten Kneipen und auch Restaurants trotz Verbots geöffnet.

Bei den Landkreisen handelt Goslar vehementer als andere. Dort hat das Ordnungsamt in 47 Fällen 15.000 Euro Bußgeld verhängt. Die Kreise Helmstedt, Gifhorn, Wolfenbüttel und Göttingen liegen im Schnitt bei etwa 30 Verfahren und einer Summe von zum Teil weit unter 10.000 Euro.

Obwohl sich der Unmut über die staatlichen Eingriffe mehrt, liegt die Bußgeld-Widerspruchsquote bisher bei fünf Prozent und weniger. Ulrich Lottmann, Sprecher des Landkreises Göttingen, erklärte, dass sich die Kommune trotz zurückgehender Infektionszahlen auf zwei Kernbotschaften konzentriere: „Erstens, die Grundregeln sind unverändert – Abstand halten und Kontakte minimieren. Zweitens, die aktuellen Lockerungen sind der Erfolg der bisherigen Disziplin – also bitte am Ball bleiben!“

Wolfsburger Ratsherr Meiners: Erlasse sind dünn

Der Wolfsburger Ratsherr Marco Meiners (FDP) hingegen wünscht sich mehr Vertrauen in die Bürger, „weniger Durchregieren“ von oben. „Mir sagen Juristen, dass die Rechtslage für die Erlasse der Landesregierung dünn sind. Sie wurden mit heißer Nadel gestrickt.“

Das Landesgesundheitsministerium wies diese Kritik auf Anfrage zurück. Eine Sprecherin erklärte, dass das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg in den meisten Urteilen der Sichtweise des Landes gefolgt sei.