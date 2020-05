Corona-Lockerungen: Erleichterung und Sorge in Braunschweig

Etliche Lockerungen sind in Kraft getreten: Restaurants dürfen wieder öffnen, große Geschäfte sind mit voller Verkaufsfläche am Start, die Notbetreuung in den Kitas wird ausgeweitet, der Unterricht an den Schulen wird hochgefahren, man darf sich draußen mit Freunden aus einem anderen Haushalt treffen... Gleichzeitig ist die Zahl der Neuinfektionen niedrig. Was bedeutet das für Braunschweig? Wie geht es weiter? Oberbürgermeister Ulrich Markurth äußert sich dazu im Interview.

Herr Markurth, viele Menschen atmen zumindest ein wenig auf. Allerdings wirkte es am Samstag in der Innenstadt teilweise so, als müssten gar keine Abstände mehr berücksichtigt werden. Wie beurteilen Sie die Lockerungen?

Ich sehe das zwiespältig: Einerseits sehnt man sich nach Erleichterung, und dass einiges wieder gelockert werden kann, ist grundsätzlich zu begrüßen. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgewirkungen sind ja gravierend. Andererseits habe ich die große Sorge, dass wir doch nicht alle so diszipliniert sind, wie es nötig ist. Und dann kann es sehr schnell umschlagen. In der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten heißt es ja auch: Wenn die Infektionszahlen regional in einem bestimmten Umfang steigen, muss man Lockerungen wieder zurücknehmen...

...bei 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Krisenstab des Landes hat jetzt mitgeteilt, dass man die Grenze in Niedersachsen sogar eher bei 30 bis 35 Neuinfektionen sehe – auf Braunschweig umgerechnet wären das 88 Neuinfektionen in sieben Tagen.

Wir prüfen bereits mit unseren Krankenhäusern, was hier vor Ort notwendig wäre, also wann wir Engpässe bekommen würden. Entscheidend ist ja – abgeleitet von den Infektionszahlen und den behandlungsbedürftigen Menschen – die Zahl der Patienten, die beatmet werden müssen. Und da liegen wir nach unseren ersten Schätzungen auch eher bei 35 als bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Welche erneuten Beschränkungen wären dann zu erwarten?

Da hätte ich mir auch mehr Klarheit gewünscht, an welchem Hebel wir eigentlich ansetzen müssen. Das jetzt alles uns zu überlassen, zeigt großes Vertrauen, macht aber die Aufgabe nicht leichter, weil man immer noch viel zu wenig weiß: Was sind die wirklich großen Infektionswege? Welche Beschränkungen funktionieren eigentlich? Braucht es eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht im öffentlichen Raum? Da hat uns die Wissenschaft leider noch nicht so viele Antworten geben können. Dabei ist die Antwort auf diese Frage momentan genauso wichtig wie die Suche nach einem Medikament und einem Impfstoff.

Was wäre denn rechtlich möglich? Könnte die Stadt zum Beispiel alle Restaurants wieder schließen?

Das ist eine Frage, die wir leider noch nicht richtig beantworten können. Klar ist, dass die, die dann wirtschaftlich beeinträchtigt sind, sich nicht mehr widerspruchslos fügen würden. Wir werden massiv Klagen bekommen. Die Gerichte werden viel zu tun haben, genau dieser Frage nachzugehen.

Nochmal: Wir brauchen hier dringend mehr Klarheit, zum Beispiel bei der Frage, wie Kinder das Virus verbreiten. Hier sagt man ja bislang nur, dass es bei ihnen wahrscheinlich genauso ist wie bei Erwachsenen. Wir können bisher nur mutmaßen, an welcher Stelle wir Hebel ansetzen können. Und das ist aus rechtlicher Sicht sehr angreifbar.

Wie sieht es eigentlich aus, wenn in Kitas oder Schulen Infektionen auftreten? Ab wann muss eine Einrichtung komplett geschlossen werden? Es gab ja nun schon den Fall, dass eine Lehrerin der Realschule Maschstraße infiziert ist – eine Klasse muss jetzt für zwei Wochen in Quarantäne.

Es wird wahrscheinlich noch etliche Fälle von Infektionen in Schulen geben. Mit Blick auf Kindergärten und Schulen machen wir uns schon große Sorgen. Wenn sich in der Realschule Maschstraße mehrere Verdachtsfälle bestätigt hätten, wäre die Schule zwei Wochen geschlossen worden.

Aber das kann man nicht permanent machen – hochfahren und schließen. Und wir können auch nicht alle permanent in Quarantäne schicken wie in der Bundesliga. Das halte ich übrigens auch als bekennender Fußballfan für ein merkwürdiges Signal...

Aber zurück zu Ihrer Frage: Es gibt keine eindeutigen Vorgaben, bei wie vielen Infektionsfällen eine ganze Klasse zu Hause bleiben muss, oder ob wir bei drei Infektionsfällen in einer Schule die ganze Schule schließen müssen. Es gibt Virologen, auch hier am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, die sagen, wir müssten genau das tun. Ich hielte das allerdings für schwer vermittelbar. Ich bin daher froh, dass uns das Landesgesundheitsamt aktuell auf Nachfrage mitgeteilt hat: Wenn Schulen die Maßnahmen des Rahmen-Hygieneplans konsequent umsetzen, dann ist die Infektionsgefahr deutlich minimiert.

Was heißt das konkret?

Zu den Maßnahmen gehört die generelle Selbstverpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn das Abstandhalten nicht sicher gewährleistet werden kann, also zum Beispiel in Pausen, außerhalb der Klassenzimmer und auf dem Schulweg. Kommt es unter diesen Prämissen in einer Schule zu einem Kontakt mit einer mit Covid-19 infizierten Person, dann können in der Regel alle Kontaktpersonen der Kategorie II zugeordnet werden, wie sie das Robert-Koch-Institut definiert. Das heißt: Eine Quarantäne ist nicht erforderlich. Danach werden wir uns künftig richten.

In Kitas wäre es noch dramatischer, wenn man die wieder runterfahren müsste. Das wäre für die Eltern extrem belastend. Wir müssen aber auch fragen: Können wir es eigentlich verantworten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten ohne jeglichen Schutz einer möglichen Infektion auszusetzen? Es gibt ja die Forderung, auch da müsste durchgetestet werden. Aber dann müsste man bundesweit in allen Kindertagesstätten, eigentlich auch in allen Schulen und in allen Pflegeeinrichtungen alle durchtesten. So lange keine bezahlbaren Schnelltests auf dem Markt verfügbar sind, gibt es diese Kapazitäten einfach nicht.

Es wäre daher wichtig für uns alle zu wissen: Wer muss eigentlich prioritär getestet werden, wer führt das durch und wer finanziert das? Diese Kernfrage muss auf Bundesebene gelöst werden. Alles andere – rein und raus, aufmachen und zumachen – ist volkswirtschaftlich ein Riesendesaster, würde ein Riesenkostenvolumen auslösen und zu erheblichen Akzeptanzproblemen der Politik führen.

Wie sieht es denn mit Kontrollen aus – etwa im Einzelhandel, in der Gastronomie oder auch in den Heimen? Gibt es überhaupt genügend Personal, um die Einhaltung der Auflagen zu kontrollieren?

Wir haben das Gesundheitsamt zwar aufgestockt, aber es fehlt generell an Amtsärzten und Hygienikern. Es zeigt sich jetzt wieder, dass wir ein jahrelang anhaltendes Dilemma des öffentlichen Gesundheitsdienstes haben. Wir sind bundesweit für solche Krisensituationen nicht hinreichend ausgerüstet. Trotzdem wird die Einhaltung der Vorschriften natürlich stichprobenartig kontrolliert – vor allem von Polizei und Zentralem Ordnungsdienst. Auch den ZOD haben wir mit zusätzlichen Kräften ausgestattet. Die hygienischen Fragen in der Gastronomie werden schwerpunktmäßig durch die Lebensmittelkontrolleure überprüft.

Wie geht es mit der geplanten Behelfsklinik im Vienna-Hotel weiter? Das Land sieht zurzeit ja keinen Bedarf. Bei einem Anstieg der Corona-Patienten soll auf Reha-Kliniken ausgewichen werden, heißt es. Es gibt daher auch kein Geld aus Hannover. Aber wäre es nicht sinnvoll, das Behelfskrankenhaus in der Hinterhand zu haben?

Ja, das sehen wir immer noch so. Der Verweis auf Reha-Betten hilft uns in Braunschweig wenig weiter. Wir haben 15 Reha-Betten beim Städtischen Klinikum. Die sind natürlich längst mit verplant. Und alles andere würde für die Patienten lange Transportwege nach sich ziehen.

Wir haben mehr als eine Million Menschen in der Region, für die wir uns mit dem Städtischen Klinikum und den Partnerkrankenhäusern Marienstift und Herzogin-Elisabeth-Krankenhaus mitverantwortlich fühlen. Wir hatten ja einen Drei-Stufen-Plan: Wir erhöhen die Bettenkapazitäten in unseren Krankenhäusern, wir erhöhen die Intensivkapazitäten – und wir verlagern einige mobile Patienten aus dem Städtischen Klinikum in eine Behelfseinrichtung, um im Klinikum zusätzliche Beatmungskapazitäten zu schaffen. Wir hatten in Hannover nachgefragt, ob das Konzept als sinnvoll eingeschätzt wird und geeignet wäre, die Pandemie aufzuhalten. Darauf gibt es bislang keine Antwort.

Der Krankenhausplaner im Gesundheitsministerium hat lediglich dem Klinikum mitgeteilt, dass man im Ministerium der Einschätzung folgt, aufgrund der Zahlen bräuchten wir solche Behelfseinrichtungen in absehbarer Zeit nicht. Klar ist: Ohne das Hotel wird es hier schwierig. Wir lassen den Rat nächste Woche darüber entscheiden, ob wir den Mietvertrag für das Hotel trotzdem verlängern sollen oder ob wir ihn auslaufen lassen. Ende Mai müssten wir verlängern.

Was werden Sie dem Rat empfehlen?

Wir haben das noch nicht ausgearbeitet. Wir sind im Austausch mit den Fraktionen. Ich bin sehr sicher, wir werden das, was wir entscheiden, in großer Verantwortung und sehr einvernehmlich tun.

Es ist auch noch eine andere spannende Frage seitens des Ministeriums unbeantwortet: Ist die Erhöhung der Intensivbettenzahl so in Ordnung? Wir waren ja alle aufgefordert, die Intensivbettenzahl mit Beatmungsmöglichkeit um bis zu 50 Prozent zu erhöhen. Denn die Engpässe, die wir andernorts gesehen haben, lagen ja bei genau diesen Kapazitäten, nicht im Gesundheitswesen allgemein. Deswegen wurde richtigerweise gesagt: Erhöht diese Kapazitäten!

Das haben wir getan, und wir haben dann um die Genehmigung gebeten, denn daran hängt die Refinanzierung. Doch auch das ist bisher noch nicht beantwortet worden. Wir haben für 1,4 Millionen Euro auf dem Weltmarkt 100 Beatmungsgeräte für die stationäre Versorgung beschafft. Wenn jetzt vom Land gesagt wird, die brauchen wir nicht, hätte ich allein schon aus Haushaltsgründen ein Interesse zu sagen, wir verkaufen sie wieder, zumindest teilweise.

Allerdings muss man auch sehen, dass Wolfsburg schon zweimal bei uns nach Kapazitäten angefragt hat, weil das Krankenhaus voll ausgelastet war – das kann eben ganz schnell gehen. Deswegen sollte es regional abgestimmte Konzepte geben. Oder schauen wir nach Goslar: Im dortigen Krankenhaus gab es jetzt eine hohe Zahl von Infektionen unter Mitarbeitenden – das führt dazu, dass dieses Krankenhaus nur beschränkt Patienten aufnehmen kann. Wenn das in einer sich ausweitenden Pandemiesituation passiert, darf ein Krankenhaus gar nicht mehr aufnehmen und muss sofort an andere überweisen. All das gehört in eine Lösungsstrategie, wenn man Beschränkungen lockert und in Kauf nimmt, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Und deswegen habe ich die Erwartung, dass unsere Fragen vom Gesundheitsministerium möglichst schnell beantwortet werden.