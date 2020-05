Braunschweigs Handel vermisst Kunden und Passanten

Donnerwetter, mag mancher am Samstag gedacht haben: Braunschweigs Innenstadt ist so voll wie immer. Doch zieht man zum Vergleich die höchst verlässlichen Daten der Passanten-Zählung in der Innenstadt heran, dann stellt man fest: Braunschweig ist noch weit von einer Normalität entfernt.

Woran liegt das? An der Attraktivität der Innenstadt, am Angebot? Nein, sagt Julian Aengenvoort, Experte beim Dienstleister Hystreet, der per Laser an sieben Stellen der Innenstadt Passanten zählt. Braunschweig, sagt Aengenvoort, sei eine ganz normale deutsche Großstadt. „Es sind zwar mehr Passanten unterwegs, als noch vor einigen Wochen. Doch auch Braunschweig ist noch weit entfernt von einstigen Zahlen.“ Und der Augenschein, der trüge: „Samstags sind zwar tatsächlich die meisten Passanten unterwegs. Doch gegenüber früheren Zahlen sind samstags die Einbußen am größten. “

Die Passantenzahl an der Zählstelle Sack ist noch weit von der Normalität entfernt. Foto: Jürgen Runo

Die Passantenzahl, so Aengenvoort, läge bundesweit bei nur 62 Prozent dessen, was vor der Corona-Pandemie erfasst wurde. „Braunschweig liegt genau im Trend. An einigen Zählstellen etwas darüber, an anderen etwas darunter.“ An der Gesamttendenz ändere das nichts.

Der wichtigste Grund dafür, so Aengenvoort: „Die Sorge, sich zu infizieren.“ Aengenvoort unterstützt die Meinung der Verkehrsforscher, dass Besucher zurzeit ihre Mobilität auf das Notwendige beschränken. „Darum ist der Samstag vergleichsweise unbeliebt als Einkaufstag. Weil besonders viele Menschen unterwegs sind, ist auch die Ansteckungsgefahr am größten. Wer im Homeoffice arbeitet, schaufelt stattdessen einige Stunden frei, um in der Woche einkaufen zu gehen.“

Als Einkaufsstadt, die rund ein Drittel des Umsatzes mit Kunden aus dem Umland mache, spüre Braunschweig zudem das Ausbleiben dieser Kunden besonders, so Angenvoort. Krisen wie die Corona-Pandemie sorgten „für Unsicherheit beim Kunden und schaden dem Konsumklima. Es gibt zurzeit allerdings auch viele Zielkäufe.“

Die Möbelhäuser in der Peripherie durften ebenfalls öffnen. Auch dort gab es mitunter Käuferschlangen. Foto: Bernward Comes

Dass, die Passantenzahlen an Wochentagen wieder anziehen das hat auch Olaf Jaeschke gespürt. Der Vorsitzende des Vereins der Innenstadt-Kaufleute sagt: „Die neuen Arbeitszeiten begünstigen offenbar das Einkaufen in der Woche. Nicht nur Homeoffice sorgt für andere Arbeitszeiten, sondern auch der Umstand, dass vielfach in Schichten gearbeitet wird, um die Abstandsregeln einhalten zu können.“

Jaeschke meint, Braunschweigs Einzelhandel befinde sich zurzeit in einer ganz schwierigen Situation: „Die Maskenpflicht ist ein echtes Hemmnis. Masken sind für Kunden höchst ungewohnt. Im Grunde ist jeder Kunde froh, das Geschäft wieder verlassen zu können, weil er dann nämlich die Maske ablegen kann.“ Es werde dauern, „bis der Kunde mit Masken so routiniert umgeht wie zum Beispiel Krankenhaus-Personal“.

Die klassischen Rezepte, um für Braunschweigs Innenstadthandel zu werben, fielen außerdem weg: „Es wird auf absehbare Zeit wohl keine verkaufsoffenen Sonntage geben. Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie ein neues Konzept zur Attraktivierung Braunschweigs aussehen könnte.“

Seit heute haben weitere Geschäfte der Innenstadt geöffnet. Die Zahl der Kunden, die eingelassen werden, ist mitunter jedoch begrenzt. Geöffnet haben zum Beispiel wieder: Decathlon (140 Kunden), Media Markt, Saturn, Zara, New Yorker an der Schuhstraße, Peek & Cloppenburg (550 Kunden), Karstadt Sports (70 Kunden), TK Maxx (120 Kunden), Galeria Kaufhof, Karstadt an der Schuhstraße, Depot, H&M am Damm (150), H&M in den Schloss Arkaden lässt 60 Kunden ein, Zutritt zu den beiden Stockwerke nur über den eigenen Eingang.

Große Möbelhäuser am Stadtrand, zum Beispiel Ikea, Porta und XXL Lutz, haben ebenfalls wieder geöffnet