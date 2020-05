Harzwasserwerke: Talsperren vor Sommerbeginn „gut gefüllt“

Goslar. Trotz Trockenheit seien die Sperren zu 71 Prozent gefüllt, so ein Sprecher. Im Sommer könnte der Wasserverbrauch Corona-bedingt aber steigen.

Die Talsperren der Harzwasserwerke sind nach eigenen Angaben aktuell zu 71 Prozent gefüllt und beinhalten kurz vor dem Sommer einen großen Gesamtvorrat von 129 Millionen Kubikmeter Wasser. Die Trinkwasserversorgung sei damit auch im Falle eines trockenen Sommers für weitere Monate sichergestellt, wie Pressesprecher Norman Droste am Montag mitteilte.

Sprecher: Füllstand der Harzwasser-Talsperren „auf gutem Niveau“

Nach einem insgesamt sehr trockenen Winter sorgten einige regenreiche Wochen im Februar und März für einen Anstieg der Talsperrenfüllstände und brachten alle sechs Westharz-Talsperren auf ein gutes Niveau, so Droste weiter.

Im April folgte im Harz wiederum eine extreme Trockenheit mit sehr geringen Niederschlagswerten in Höhe von nur 25 Prozent der mittleren Monatsmenge und starker Dürre im Boden. Durch diese Bodentrockenheit wird das Wasser aus leichten Regenfällen nicht abflusswirksam und gelangt somit nicht in die Talsperren.

Trotz der zu trockenen Verhältnisse seien die Talsperren mit einem Füllungsgrad von 71 Prozent kurz vor dem Sommer dennoch auf einem guten Niveau. Der Mittelwert aus den vergangenen 30 Jahren beträgt zu diesem Zeitpunkt laut Sprecher Droste 80 Prozent.

Talsperren im Harz: Noch keine Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sichtbar

Ob sich die Coronavirus-Pandemie auf die Talsperrenfüllstände nachhaltig auswirken werde, könne vor Beginn der Urlaubszeit noch nicht bewertet werden. Der von der Bundesregierung im März verordnete Shutdown habe im Versorgungsgebiet der Harzwasserwerke zunächst zu einer geringeren Wasserabnahme in Industrie-Standorten geführt, da die Produktionen der Firmen einige Wochen ruhten.

Ausgeglichen sei dieses Defizit dann von der Bevölkerung worden, welche die Osterferien zu Hause verbrachte und daher mehr Wasser bezog.

Wasser-Mehrverbrauch im Sommer könnte in diesem Jahr wegen Corona-Shutdown noch ansteigen

In diesem Jahr könnte sich dieser Mehrverbrauch im Sommer durch die Coronavirus-Pandemie und einer erneuten Trockenheit noch stärker ausprägen. Bereits die vergangenen beiden Jahre, so Droste, fielen im Harz sehr trocken aus – und sorgten an den Talsperren zeitweise für eine angespannte Situation.

„Wenn die Menschen aufgrund des Coronavirus im Sommer nicht in den Urlaub fliegen können, wird auch der Wasserverbrauch steigen. Darauf bereiten wir uns vor. Unser vernetztes Verbundsystem kann eine höhere Belastung durch mehr Trinkwasserbedarf und anhaltender Trockenheit in der Ferienzeit kompensieren“, erklärte auch Christoph Donner, Technischer Geschäftsführer der Harzwasserwerke.

„Nach den Jahren 2018 und 2019 könnte die Trockenheit auch in diesem Jahr wieder zur Herausforderung werden. Die aktuellen Füllstände bilden ein gutes Fundament für den Sommer, aber trotzdem bitten wir jeden Mitmenschen um einen achtsamen Umgang mit der Ressource Wasser.“ red