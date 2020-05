Josip Peric (37) steht in seiner Sportsbar im Schatten der Brüdernkirche und strahlt. Er und sein Team sind aus einem fast zweimonatigen Corona-Schlaf erwacht. Seit gestern hat die Bar wieder geöffnet – wenngleich es momentan nur Fußballkost aus der Konserve seinen TVs zu sehen gibt.

11. Mai 2020 – der Tag, an dem Braunschweigs Restaurants, Biergärten und Cafés wieder öffneten. Und dass Peric als Barbetreiber dabei ist bei diesen privilegierten Gastronomen, hat er einzig und allein seiner Speisekarte zu verdanken, die zwar auch mit Bockwurst aus der Dose daher kommt, aber eben auch mit zubereiteten Speisen wie Salaten, Pizza, Pasta. Und damit betreibt er, so will es das Gesetz, eine sogenannte Speise-Gastwirtschaft, die ab 11. Mai öffnen darf.

Durststrecke beendet

Eigentlich müsste sich der Kroate darüber so richtig freuen. Tut er auch, aber doch mehr für seine Gäste, die nach langer Durststrecke nun wieder zu ihm kommen dürfen ­ – und natürlich auch ein bisschen für sich selbst, weil er endlich seine Homeoffice- Phase beenden kann.

Nur, zu verdienen gebe es für ihn angesichts der strengen Auflagen nicht viel, rechnet er vor. „Wenn der Laden hier voll ist, sind normalerweise so um die 200 Leute drin. Im neuen Modus werden es maximal 50 sein." Weil alle Stehplätze weggefallen sind. Ein No Go in Corona-Zeiten.

Speisekarte reicht nicht

Während in Perics Sportsbar die „neue“ Normalität einkehrt, befindet sich Mitbewerber Sinan Ahmeti von der Sportkneipe „Altstadttreff“ im Magniviertel zwischen Baum und Borke. Zwar gibt’s bei ihm ebenfalls eine Speisekarte, mit frisch zubereiteten Baguettes und mit Gulaschsuppe. Doch reicht das, um Speise-Gastwirt zu sein? Eher nein, so war am Montag der aktuelle Stand auf Seiten der Stadt. „Die vom Ordnungsamt sagen, dass wir nur öffnen dürfen, wenn mindestens 50 Prozent unseres Umsatzes auf Speisen entfallen.“ Und das sei der Haken. Anders das Ministerium in Hannover. Hier habe man ihm gesagt: Es komme darauf an, ob er eine Lizenz für eine Speise- und Getränkegastwirtschaft habe. Und die habe er. Was die Angelegenheit nicht leichter macht. Soll er öffnen? Oder lieber nicht?

Lockdown am Zapfhahn auch im „Lindi“ am Bohlweg.Da hatte der „Erfinder“ der Kult-Kneipe vor Jahren die Idee, vorm Lokal einen „Biergarten“ einzurichten für seine Gäste. Und nun muss man dort lernen: Dies ist überhaupt kein „Biergarten“, jedenfalls nicht im Sinne der Corona-Verordnung. Der Begriff sei bislang nicht näher definiert, weiß Dehoga-Geschäftsführer Mark Alexander Krack. „Die Wirte befinden sich in einer Grauzone, die zu klären sein wird.“

Ähnliches berichtet Dehoga-Vorsitzender Bernd Weymann. Die Verunsicherung sei groß, sagt er. Ständig kämen Anrufe von Gastwirten, die nicht wissen, ob sie öffnen dürfen oder nicht. „Das Fatale daran: Öffnet ein Wirt im Irrglauben, dass er dies darf, erwartet nicht nur ihn eine empfindliche Geldbuße. Nein, auch jeder einzelne Gast zahlt 150 Euro. Das ist dann sehr bitter.“

Was gilt für Restaurant-Besuche?

Neu ist: Seit Montag müssen Gastwirte die Daten ihrer Gäste aufnehmen: Name und Telefonnummer, damit bei einem Corona-Auftreten später alle möglichen Kontaktpersonen ermittelt werden können. Die Gäste sind verpflichtet, ihre Daten richtig anzugeben.

– Eine Pflicht zur Reservierung von Plätzen gibt es nicht. Diese werde aber dringend empfohlen, heißt es.

– Es dürfen nur maximal 50 Prozent der vorhandenen Sitzplatzkapazitäten gleichzeitig belegt werden.

– Im Gastraum sind Tische in einem Mindestabstand von 2 Metern anzuordnen.

– Mund-Nasen-Schutz ist für das Servicepersonal verpflichtend, nicht aber für die Gäste am Tisch.

– Beim Servieren und Abräumen soll möglichst nicht gesprochen werden, da das Virus über die Atemwege verteilt wird.

Für mehrere kleinere Restaurants wie das Fischrestaurant „Nordsee“ war das offenbar zu viel. Sie haben vorerst nicht geöffnet und warten ab – bis der Virus wieder abzieht.