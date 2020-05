Restaurantbesuch wieder möglich: Nicht alle öffnen sofort

„Am Dienstag machen wir wieder auf“, freut sich Tom Graubner vom Awilon im Kunstmuseum. Nach wochenlangen Schließungen wegen der Corona-Maßnahmen dürfen Gastronomen ab Montag wieder ihre Türen öffnen – so sie sich an die Auflagen der Landesregierung halten, die am Freitag bekannt gemacht wurde. Reichlich kurzfristig. Für manche zu kurzfristig. „Die Wildfrisch Gutsküche öffnet erst am Mittwoch“, sagt etwa Inhaberin Melanie Perricone, „wir brauchen Zeit, um die Maßnahmen umsetzen zu können.“

Am Freitagnachmittag wurden die Auflagen für Gastronomen bekannt: Unter anderem soll vorab reserviert werden, Gäste müssen Namen und Telefonnummer hinterlassen, die Tische müssen zwei Meter auseinander stehen, höchstens 50 Prozent der Kapazitäten dürfen ausgeschöpft werden, zudem müssen die Mitarbeitenden Mund-Nasen-Schutz tragen, Selbstbedienung ist nicht gestattet, es sollen auch keine Speisekarten, Gewürzständer oder anderes auf dem Tisch bereitstehen. Das gilt für Restaurants, aber ebenso für Gaststätten, Cafés und Biergärten im Land.

Melanie Perricone führt nicht nur die Wildfrisch Gutsküche und den Lindenhof Nordsteimke, sie ist auch Vorsitzende des Dehoga Wolfsburg-Helmstedt. Als solche kritisiert sie den Zeitplan der Landesregierung. „Wir warten händeringend auf die Verfügung des Landes“, sagte sie am Freitag, „es gibt so viele offene Fragen.“ Einige davon werden auch in der Verfügung nicht geklärt. Zum Beispiel: Wie wird bedient, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern ständig eingehalten werden muss? Hier muss jeder Gastronom eigene Lösungen finden.

Dabei zu Hilfe kommt der niedersächsische Dehoga-Verband; er hat bereits vor der Erklärung des Landes Empfehlungen ausgesprochen, wie Gastronomen ein Hygienekonzept gestalten können. Diese gehen zum Teil über die Landes-Vorgaben hinaus: Desinfektionsspender am Eingang sind ein zentraler Punkt, auch Plexiglasscheiben etwa am Tresen werden genannt, sowie die Nutzung von Papier- statt Stoffservietten. „Die Frage ist, wie sich die Gäste verhalten“, sagt Tom Graubner, „wenn die Atmosphäre beim Essengehen so eine andere ist, als sonst.“

Kommunikation mit dem Personal, Geselligkeit miteinander und anderen Gästen: Das alles falle weg. „Ich gehe ja nicht nur zur Nahrungsaufnahme ins Restaurant“, sagt Graubner. Bislang beobachte er ein eher verhaltenes Reservierungsverhalten. „Wir hatten viele Anrufe: Einige möchten uns auch einfach mitteilen, dass sie sich freuen, dass es wieder los geht.“ Das Awilon setzt neben den nötigen Maßnahmen unter anderem auch auf „Oshibori“: Das sind kleine, feuchte Handtücher, die dem Gast zum Reinigen der Hände an den Platz gestellt werden.

Los geht der reguläre Betrieb heute auch im La Fontana in der Fußgängerzone vor dem Rathaus. Ob sie überhaupt die Hälfte ihrer Plätze wird belegen können, weiß Inhaberin Santina Curcuruto noch nicht. „Unser Platz ist begrenzt“, sagt sie, „selbst wenn wir die Hälfte der Tische raus räumen, weiß ich nicht, ob die restlichen Tische zwei Meter auseinander stehen können. Ja, wir haben schon überlegt, ob wir überhaupt öffnen sollen – es ist schließlich auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit.“ Den Lieferdienst, den sie zwischenzeitlich eingerichtet hat, werde sie nun einstellen, so Curcuruto. „Ich brauche das Personal dann hier.“

Einige Lokale in Wolfsburg wollen abwarten, bevor sie wieder öffnen. So öffnet das Ven im Hotel Innside zunächst noch nicht; es solle am Montag entschieden werden, wie es weitergeht, heißt es. Das Bingo Bingo renoviert derzeit, geöffnet wird am 18. Mai. Auch das Aqua im Ritz Carlton bleibt weiter geschlossen, sagt Marcus Reiser vom Ritz. „Wir müssen erst einmal ein Hygienekonzept umsetzen“, so Reiser. Im Prinzip seien er und die Mitarbeiter aber froh, dass es wieder losgehen kann. „Im Moment bekommen wir viele Anrufe: Wir dienen auch als Informationsgeber, weil die Verunsicherung doch recht groß ist.“

Nicht so richtig freuen kann sich Santina Curcuruto vom La Fontana. „Die vielen Einschränkungen machen die Laune kaputt.“ Zwei Wochen könne sie den Betrieb unter den neuen Bedingungen führen, aber: „Dann muss es lockerer werden.“ Schon allein, damit die Gäste wieder in den Genuss des unbeschwerten Restaurant-Besuchs kommen könnten, und dieser damit überhaupt wieder attraktiv werde. „Der erste Tag wird jedenfalls sicher chaotisch.“