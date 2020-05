Zweite Demo gegen Corona-Verordnungen in Braunschweig

Bundesweit haben wieder einige Tausend Menschen gegen die Beschränkungen angesichts der Corona-Pandemie demonstriert. Auch in Braunschweig kamen am Samstag zum zweiten Mal etliche Kritiker auf dem Schlossplatz zusammen. Die Organisatorin, Janine Reinecke aus Cremlingen, hatte vor einigen Tagen auf ihrer Facebook-Seite angekündigt: „Auch wenn der Shutdown aufgehoben ist bis Samstag, müssen wir weiter machen.“ Es sei nicht hinnehmbar, dass erneut starke Beschränkungen ergriffen werden sollen, falls die Zahlen der Infizierten wieder steigen.

Auf Tischen am Rande der Versammlungsfläche lag in vielfacher Ausfertigung das Grundgesetz zum Mitnehmen bereit. Das Hauptthema der Demonstranten: Sie halten die – inzwischen gelockerten – Einschränkungen der Grundrechte für inakzeptabel und völlig unangemessen. Aus ihrer Sicht gibt es offensichtlich nicht die Gefahr einer Überforderung des Gesundheitswesens bei massenhaften Infektionen. Stattdessen sagte Janine Reinecke mit Blick auf die aktuellen Zahlen in Deutschland: „Stellt Euch vor, es ist Pandemie, und alle sind gesund. Ich möchte mir nicht mehr gefallen lassen, was hier geschieht.“

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Die Teilnehmer trugen Transparente und Spruchbänder mit Botschaften wie diesen: „Schluss mit Panik“, „Spahn-Wahn stoppen“, „Maßnahmen hinterfragen“, „Menschen isolieren = Folter“ und „Immunisieren statt Impfen“. Janine Reinecke appellierte an alle: „Hinterfragt alles!“

Auch ihr Lebensgefährte Michael Gebhardt richtete sich an die Demonstranten. Eines seiner Argumente war der schon oft bemühte Vergleich mit der Influenza: In der schweren Grippesaison 2017/2018 seien in Deutschland 25.000 Menschen an Influenza gestorben – obwohl es einen Impfstoff gebe. Die Zahl der Corona-Toten hingegen liege jetzt „nur“ bei fast 7400 – ohne Impfstoff. Sein Fazit: Von Politik und Medien werde völlig unnötig Angst geschürt.

Die Polizei achtete darauf, dass die Demonstranten die Abstände einhielten. Foto: Cornelia Steiner

Was er dabei nicht thematisierte, ist die Frage, inwiefern gerade die sehr weitgehenden Beschränkungen dazu geführt haben, die Zahl der Corona-Infektionen und Todesfälle einzudämmen. Worauf er auch nicht einging, ist die dramatische Entwicklung in anderen Ländern wie Italien. Gebhardt verwies stattdessen aber auf Schweden, wo es deutlich geringere Beschränkungen gibt als in den meisten anderen Ländern. Die Zahl neuer Infektionen geht dort momentan zurück. Ob der schwedische Sonderweg aufgeht, ist bislang offen. Zudem ist fraglich, inwieweit Schweden und Deutschland verglichen werden können.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Gebhardt bekräftigt dennoch: „Was soll die Panikmache?“ Viele Menschen hätten keine Angst vor Corona, sondern Angst vor dem Lockdown, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Zusammenbruch der Wirtschaft. Und deswegen sei es wichtig, für Freiheit, Selbstbestimmung und Grundrechte zu demonstrieren. Er und seine Partnerin hatten bereits vor der ersten Demo betont, dass sie Gewalt ablehnen und sich ausdrücklich von der rechten Szene distanzieren.