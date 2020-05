Auch TU-Jubiläumsfest fällt Corona zum Opfer

Überraschend kommt sie nicht, schmerzvoll ist die Absage dennoch: Das für den 12. Juni geplante Jubiläumsfest anlässlich des 275. Geburtstages der Technischen Universität (TU) Braunschweig muss muss wegen der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen werden. Auch das für diesen Tag geplante Campusfest entfällt. Ursprünglich hatten sich prominente Gäste in der Löwenstadt angekündigt. So wollten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ein Grußwort sprechen. In Absprache mit dem Bundespräsidialamt und der niedersächsischen Staatskanzlei und mit Blick auf die Entscheidung von Bund und Ländern, Großveranstaltung bis zum 31. August auszusetzen, habe man sich dafür entschieden, die Veranstaltung auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, heißt es in einer Erklärung der TU, der unserer Zeitung vorliegt.

TU läuft im digitalen Notbetrieb Das Uni-Präsidium begründete das Aus für den Festakt zudem mit aktuellen Belastungen durch den laufenden Notbetrieb: „Die Entscheidung, die Festveranstaltung auch nicht zu verschieben, erfolgte besonders auch mit Rücksicht auf die Kapazitäten der Lehrenden und aller, die die Lehre möglich machen, und der Forschenden und der Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Sie arbeiten aktiv daran, die Corona-bedingten Schutzmaßnahmen zu bewältigen. Sie alle sind in diesem Semester besonders gefordert und leisten außerordentliches, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, um für die Studierenden auch digital die beste Lehre zu bieten und die Forschungsprojekte weiterzuführen", heißt es in der Erklärung weiter. Nach Angaben der TU werden im laufenden Semester coronabedingt über 2000 Lehrveranstaltungen auf die digitale Lehre umgestellt, die meisten Inhalte werden mit Hilfe von Video-Konferenzen vermittelt. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick coronavirus in niedersachsen- alle fakten auf einen blickCoronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen coronavirus in der region – hier finden sie alle informationen Uni-Präsidentin: Arbeit war nicht umsonst Uni-Präsidentin Prof. Anke Kaysser-Pyzalla, die zum 1. Oktober als Präsident an das Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wechselt, dankte allen, die sich bis dato für die Ausrichtung und die Umsetzung des Jubiläumsfestes und diverser anderer Aktivitäten an diesem Tag eingesetzt hätten und bedauerte, diesen Schritt nun gehen zu müssen. Die Arbeit sei nicht nicht umsonst gewesen, versicherte sie, denn sie diene der Profilschärfung der TU. Zurzeit werde darüber nachgedacht, wie einzelne Ideen in digitale Formate überführt werden könnten. Darüber werde die TU im Veranstaltungskalender und in den Sozialen Medien informieren. An der TU Braunschweig sind aktuell mehr als 20.000 Studenten und Studentinnen eingeschrieben.