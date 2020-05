Evangelische Gemeinden in Braunschweig starten mit Gottesdiensten

Acht Wochen lang gab es keine „normalen“ Gottesdienste. Acht Wochen lang haben die Kirchen und Glaubensgemeinschaften angesichts der Corona-Krise andere Wege gesucht und ausprobiert, um im Kontakt zu bleiben. Acht Wochen ohne – jetzt sind sie vorbei. Zumindest teilweise. Denn nicht alle Kirchengemeinden feiern an diesem Wochenende wieder einen Gottesdienst. Und all jene, die jetzt starten, müssen etliche Auflagen beachten.

Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig gibt folgende Regeln vor: Für jeden Besucher soll eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen. Auch beim Betreten und Verlassen der Kirche muss ein Abstand von 1,5 Metern gewährleistet werden. Am Ein- und Ausgang muss Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Den Besuchern wird empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Das Landeskirchenamt empfiehlt darüber hinaus, auf gemeinsamen Gesang zu verzichten. Liturgischer Gesang und Sologesang hingegen sei möglich, heißt es. Gesangbücher dürfen nicht genutzt werden, jedoch sind Textblätter erlaubt, die am Ausgang entsorgt werden müssen. Musikalische Begleitung durch Chöre, Bläserchöre oder Blasinstrumente ist vorerst nicht zulässig. Und: Auch auf das Abendmahl sollten die Gemeinden verzichten, lautet die Ansage. „Sollte das nicht möglich sein, soll die Austeilung nur in Gestalt der Hostie erfolgen.“

Es ist für alle ungewohnt, Gottesdienste mit diesen Rahmenbedingungen zu gestalten. Aber die Freude in den Gemeinden ist groß, weil überhaupt wieder etwas geht. Beate Krusche, Gemeindemitglied in St. Johannis, empfindet es als besonderes Geschenk, dass jetzt wieder Gottesdienste stattfinden können. „Es tut gut zu wissen: Ich darf jetzt wieder!“, sagt sie. Zwar habe ihre Gemeinde die vergangenen Wochen gut überbrückt, etwa mit Online-Andachten von Pfarrerin Antje Tiemann oder mit Orgelmusik von Juri Kriatchko, die durch die geöffnete Kirchentür zu hören war. „Ich hatte immer das Gefühl, da ist jemand, den ich ansprechen kann. Aber es fehlte der besondere Rahmen, der beim Gottesdienst in der Kirche durch die Liturgie und die Predigt gegeben ist.“

Sie habe es vermisst, mit anderen zusammen zu beten, gemeinsam in einem Raum. „Das Gefühl zu spüren, dass Gott mitten unter uns ist – wo zwei oder drei versammelt sind...“, sagt Beate Krusche. „Und gerade in dieser Zeit ist es doch so wichtig, dass man einen Anker hat, einen Ort, zu dem hingehen kann. Das ist wieder ein bisschen Heimat.“

Auch Nicolas Schlüter von der „Mit uns“-Gemeinde sehnt sich nach der Gemeinschaft und danach, im Gottesdienst zusammen mit anderen Menschen Ruhe zu finden. Ihm habe in den vergangenen Wochen das mittägliche Glockenläuten sehr gut getan, sagt er. „Und es war schon ein wichtiger Schritt, als die Kirchen für stille Andachten wieder geöffnet wurden. Sie sind ein wichtiger Rückzugsort – gerade in dieser besonderen Zeit, weil man dort Abstand vom Alltag gewinnen kann.“

Schlüter ist Vorsitzender des Beirats der „Mit uns“-Gemeinde und zugleich auch Mitglied der Landessynode. Was ihn im Rückblick freut: „Kirche war in den vergangenen Wochen sehr im Gespräch und medial sehr präsent“, sagt er. „Diese Zeit hat deutlich gemacht, dass Kirche eine große Bewandtnis hat.“ Die vielen digitalen Angebote wie Online-Andachten und Videobotschaften hätten gezeigt, wie bunt gemischt das Gemeinde- und Kirchenleben sei.

Katholische Gottesdienste ab 16. Mai

Im Gegensatz zu den Protestanten müssen sich die Katholiken in Braunschweig noch ein wenig gedulden. Noch am Freitagmittag war in den Kirchengemeinden unklar, wann es wieder weitergeht. Schließlich schickte das Bistum Hildesheim eine Pressemitteilung mit dem Hinweis, dass ab Samstag, 16. Mai, eingeschränkt gemeinsame Gottesdienste stattfinden können.

„Um sowohl dem Wunsch der Gläubigen als auch der aktuellen Gefährdungssituation gerecht zu werden, sollten zunächst solche Gottesdienstformen gefeiert werden, bei denen sich die Ansteckungsgefahr durch ihre Gestaltung besonders gering darstellt“, so das Bistum. „Dies ist insbesondere bei kurzen Wort-Gottes-Feiern von etwa 25 Minuten, Andachten und einfachen Gebetsformen gegeben.“

Überblick zu Gottesdiensten der evangelisch-lutherischen und reformierten Kirchen

Bitte beachten Sie, dass der Einlass gegebenenfalls etwas länger dauern kann und eventuell nach Beginn Besucher nicht mehr hereingelassen werden können.

St. Ägidien (Rautheim): Sa 18 G (Pn. Christ)

St. Andreas (Wollmarkt) - max. 50 Personen: So 10 G (P. Kapp)

Auferstehungskirche (Gartenstadt): So 11 G (Pn. Plümke-Meiners)

Bugenhagenkirche (Gliesmarode) - max. 12 Personen: So 10 G (Vikn. Müller/Prädn. Eilts)

Die Brücke: Christuskirche (Schwarzer Berg) - max. 30 Personne: So 9.30 G (P. Fitzke)

Dankeskirche (Schuntersiedlung) - max. 26 Personen: So 19 And. (Pn. Stöckmann-Wrede)

St. Georg - max. 30 Personen: So 11 G (Pn. Adolph)

St. Trinitatis (Rühme) - max. 10 Personen: So 9.30 G (Pn. Adolph)

Dietrich-Bonhoeffer (Melverode) - max. 53 Personen: So 10 G (P. Gottwald)

Dom (Burgplatz) - max. 130 Personen: Sa 12 musikalisches Mittagsgebet; So 10 G (LB Dr. Meyns/Dompredn. Götz); So 17 musik. Abendgebet (Dompredn. Götz); Mo-Fr 17 Abendsegen m. Orgel

St. Jakobi (Goslarsche Str.): So 9.30 G (P. Hellmers)

St. Johannes (Hondelage): So 10 G (P. Paret); max. 10 Pers. + 11 Pers. i. Gem.haus z. Direktübertragung

St. Johannis (Leonhardstraße) -max. 50 Personen: So 18 G (Pn. Tiemann)

Martin-Luther (Zuckerbergweg) - max. 16 Personen: So 10.30 G (Pn. Tiemann)

St. Jürgen (Ölper): kein GD

St. Katharinen (Hagenmarkt) -max. 60 Personen: So 10.30 G (P. Busch); Mi 18 G (P. Busch)

Klosterkirche (Riddagshausen) - max. 50 Personen: So 11 G (Vikn. Müller/Prädn. Eilts)

Kreuzkirche (Alt-Lehndorf): kein GD

St. Lukas (Querum) – max. 40 Personen : So 10 G (P. Sacha)

St. Magni (Oelschlägern): So 11 Wort u. Musik (P. Böger); Do 18 musik. Abendsegen

St. Marien (Lamme): kein GD

Martin-Chemnitz (Möncheweg): So 17 G auf d. Wiese v. d. Kirche (Pn. König)

mitUns Gemeinde: kein GD

St. Markus (Südstadt): So 11 G (P. Kopkow)

St. Martini (Altstadtmarkt): So 11 G (P. Meiners)

Mascherode: So 9.30 G (P. Kopkow)

St. Michaelis (Echternstr.): So 9.30 G (P. Meiners)

St. Matthäus: So G in St. Pauli

St. Pauli (Jasperallee): So 11 G (P. Männich/P. Gremse); Fr 17.30 WochenAnd i. Anbau

St. Petri (Radeklint): kein GD

St. Thomas (Heidberg) - max. 40 Personen: So 18 musik. G m. J.-P. Enk (P. Gottwald); Mo 19.30-20.30 „Meditation u. Musik“ m. angeleitetem stille Gebet (Schmidt/P. Binder)

St. Ulrici-Brüdern (Schützenstr.) - max. 25 Personen: So 10 PredigtG (P. Godzek)

Weststadt (Emmauskirche) - max. 45 Personen: So 10 G (Pn. Stelling); Do 11 5-Min.And.

Wichern (Lehndorf) - max. 15 Personen: So 10 G (P. Behrendt)

Zum hl. Leiden Christi (Stöckheim): So 10 G i. Kirchgarten (Pn. Becker); So 15 Musik i. Kirchgarten

Ev. ref. Bartholomäuskirche (Schützenstr.): kein GD

Ev.-ref. Mühlenkirche (Veltenhof): kein GD

Klinikum Salzdahlumer Str.: entfällt bis auf weiteres

Klinikum (Celler Str.): entfällt bis auf weiteres

HEH-Kliniken: entfällt bis auf weiteres

Bechtsbüttel: kein GD

Bienrode: So 9.30-10.30 offene K für stilles Gebet

Bevenrode: kein GD

Broitzem - max. 26 Personen: So 10 G (Pn. Mensen-Etzold)

Dibbesdorf: kein GD

Geitelde: kein GD

Leiferde - max. 15 Personen: So 10.45 G (Prädn. Welge)

Schapen: So 10-12 offene K f. stilles Gebet

Stiddien - max. 6 Personen: So 10.45 G (P. Werrer)

Rüningen: kein GD

Timmerlah: So 10.30 G

Völkenrode: Digitaler GD

Volkmarode: kein GD

Waggum: So 10-12 offene K f. stilles Gebet

Watenbüttel: Digitaler GD

Wenden: So 10-12 offene K f. stilles Gebet