Landtag wehrt sich gegen „Entmachtung“ durch Corona

Plexiglas-Schutzwände zwischen den Abgeordnetenbänken wird es während der Landtagssitzung am kommenden Dienstag und Mittwoch noch nicht geben. Doch Corona bestimmt weiter das Geschehen: Es ist eine weitere Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt. Schon dass die Mai-Sitzung wieder zwei Tage dauert, wenn auch erneut ohne Zuschauer, ist ein Fingerzeig. Der Landtag drängt zunehmend auf Beteiligung. „Hannover darf nicht Weimar werden“, warnte der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett am Freitag vor einer dauernden Übermacht der Exekutive.

Regierung präsentierte Lockerungen

In der Corona-Diskussion geht es zum einen um die Pandemie selbst - und die richtige Gegenstrategie. Am Montag dieser Woche war Weil mit einem „Niedersächsischen Weg“ für Lockerungen an die Öffentlichkeit gegangen, zwei Tage vor den Bund-Länder-Gesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Das überraschte viele. Denn zuvor hatte sich Weil einerseits noch „genervt“ vom Vorpreschen einzelner Länder gezeigt. Der Regierungschef hatte andererseits aber auch selbst auf unterschiedliche Infektionslagen und Gesamtbedingungen in den Ländern verwiesen - und beispielsweise Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in Schutz genommen. Nicht nur mehrere Länderwirtschaftsminister, darunter Niedersachsens Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU), hatten sich außerdem nach gemeinsamen Beratungen für Lockerungen in Gastronomie und Tourismus in die Bresche geworfen. Eine für den Freitag geplante Demonstration der AfD Hannover gegen die Corona-Beschränkungen hatte die Region Hannover aus Infektionsschutzgründen zunächst untersagt. Das Verwaltungsgericht Hannover gab einem Eilantrag dagegen aber statt. Sie wäre demnach unter Auflagen möglich.

SPD-Fraktion machte Druck

Aus der SPD-Landtagsfraktion gab es offenbar klare Erwartungen an Weil. So hatte der Braunschweiger Fraktionsvize Christos Pantazis schon am 1. Mai erklärt: „Wenn Abstands- und Hygienevorschriften konsequent eingehalten und nach Möglichkeit kontrolliert werden – dazu zählen unter anderem das Tragen und die Verfügbarkeit eines Mund-Nasen-Schutzes, die Möglichkeit, Infektionsketten jederzeit nachzuvollziehen und das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln – dann können eine ganze Bandbreite an Einrichtungen schrittweise geöffnet werden, als es derzeit noch der Fall ist“. Die Erklärung war ausdrücklich mit den Wirtschaftspolitikern der SPD-Fraktion abgestimmt. Mediziner Pantazis verwies auf konstant sinkende Infektionszahlen, täglich bundesweit mehr Genesende als Neuerkrankte und einen gleichbleibenden „R-Wert“ unter eins bei der Verbreitung des Virus. Die FDP-Landtagsfraktion legt zur Sitzung einen Gesetzentwurf vor, mit dem eine stärkere Beteiligung des Parlaments in der Krise festgeschrieben werden soll. Das Bundesinfektionsschutzgesetz ermächtigt Landesregierungen, Verordnungen zu erlassen. „Rechtsverordnungen nach Absatz 1 bedürfen der vorherigen Zustimmung des Landtages“, heißt der zentrale Satz im FDP-Plan, bei Gefahr im Verzuge kann das nachträglich über den zuständigen Ausschuss erfolgen. Auch die Grünen hatten sich dafür eingesetzt. Der CDU-Abgeordnete Plett verwies am Freitag ebenfalls auf den Grundgesetzartikel 80 Absatz 4, der den Ländern eigene gesetzliche Regelungen erlaubt. Verordnungen hätten auch das Leben zum Ende der Weimarer Republik geprägt, warnte Plett.