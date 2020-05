Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Braunschweig. Braunschweiger Forscher berichten über Arbeit an Prognosen, Therapien, Apps und Wirkstoffen. Weil: „Besuch ist für mich ein ganz praktischer Erfolg.“

Weil und Thümler informieren sich über Coronaforschung am HZI

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Landeswissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) haben in Braunschweig das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) besucht und sich über die dortige Coronaforschung informiert. Beide Vertreter der Landesregierung äußerten sich beeindruckt und stolz über die Arbeit der Braunschweiger Forscher. „Dieser Besuch ist für mich ein ganz praktischer Erfolg“, resümierte Weil am Ende des Besuchs. „Sie können uns wirklich sehr helfen“, sagte er an die Adresse der HZI-Wissenschaftler.

HZI-Chef Dirk Heinz sowie fünf Leiter von HZI-Abteilungen und -Forschungsgruppen hatten den Landespolitikern zuvor über ihre Forschung berichtet. Michael Meyer-Hermann erklärte seine Arbeit an epidemiologischen Prognosen durch Modellrechnungen. Markus Cornberg informierte über die Aussichten „maßgeschneiderter" Therapien für Coronapatienten.

Der Epidemiologe Gérard Krause stellte Weil und Thümler die am HZI entwickelte App „Sormas" vor, welche Gesundheitsämtern helfen soll, Coronapatienten und ihre Kontaktpersonen zu erfassen. Mark Brönstrup und Luka Cicin-Sain berichteten über die Fortschritte bei der Suche nach geeigneten Wirkstoffen gegen Covid-19, darunter auch den jüngsten Nachweis der Wirksamkeit eines von Braunschweiger Unternehmen Yumab entwickelten Antikörpers. Das HZI in Braunschweig, das sich auf dem Science Campus Braunschweig Süd im Stadtteil Stöckheim befindet, ist laut dem Wissenschaftlichen Geschäftsführer Dirk Heinz das größte Zentrum für Infektionsforschung in Deutschland.