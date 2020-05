Braunschweiger Wirte rutschen in die Corona-Falle

„Soldekk“-Betreiber Nicolas Petrek (37) steht auf der sandigen Sonnendeck-Dachterrasse über dem Parkhaus in der Steinstraße und lässt seinen Blick über die Dächer der City schweifen. Er weiß: Überall dort gibt es Gastronomen wie er, die in den Startlöchern sitzen. Ab Montag, 11. Mai, so will es das Land Niedersachsen, dürfen Restaurants, Cafés und Biergärten wieder öffnen – auf maximal 50 Prozent ihrer Betriebsfläche und natürlich unter Einhaltung der gebotenen Anti-Corona-Schutzregeln.

Und was ist mit Kneipen, die, wie etwa das „Lindi“ oder das „Movie“, biergartenähnliche Außengastronomie haben, ohne aber Restaurants, sprich: Speisegaststätten zu sein? Dehoga-Geschäftsführer Mark Alexander Krack weiß: Zum einen, es gibt bisher keine rechtliche Definition für Biergärten. Zum anderen: Es werden derzeit unter Hochdruck noch Reglementierungen im Ministerium erarbeitet. Schwarz sehe er hier allerdings für Bars und Kneipen, die reine Schankwirtschaften seien. Die seien bis auf Weiteres wohl außen vor.

Zurück zum „Soldekk“. Noch am Freitagnachmittag rätselte der Betreiber hin und her, um sich für das Wiederhochfahren zu rüsten. Petrek und Branchennachbar Jean-Luc Hänel (35) von der „Vielharmonie“ am Bankplatz sind in ständigem Austausch. Auch bei den Abstandsregeln. Sie wissen: Mindestens 1,5 Meter müssen ihre Gäste von einander getrennt sein. Nur, wie das bewerkstelligen? Petrek und seine Leute werden es so machen: „Wir bestuhlen ganz normal, besetzen dann aber nur jeden zweiten Tisch.“ Um die Gäste einzuweisen in den neuen Corona-Modus sollen sie am Eingang einzeln empfangen und über das neue Prozedere an Deck informiert werden. Dort werde es klar definierte Laufwege geben, mit einem ausgeklügelten Leitsystem, damit Gäste nicht zu nah aneinander geraten.

Und dann die Mitarbeiter. Man rechne damit, dass das Personal Mundschutz tragen muss. Was gar nicht gut sei für die so wichtige Atmosphäre, die man ja maßgeblich mit verkaufe. „Leute, die mit verdecktem Gesicht servieren, überall Absperrungen und Flatterband, das wirkt ja wie in einem Pandemie-Hochsicherheitstrakt.“

Das mit Abstand größte Ärgernis: die vom Staat erhaltenen Soforthilfen. Mehrere tausend Euro haben Gastronomen erhalten, als staatliche Entschädigung für ihre Einnahmeausfälle. Nun, nach Wiedereröffnung, drohe die Rückzahlung dieser Gelder, rechnet Jean-Luc Hänel vor. Die Krux an der Sache: Um Geld zu erhalten, hätten die Gastronomen auf der einen Seite ihre Einnahmen, auf der anderen Seite die Höhe der anfallenden Fixkosten angeben müssen (ohne Personalkosten). Die Rechnung dabei: Waren die Einnahmen niedriger als die Fixkosten, wurden Mittel gewährt.

Wobei sich die zu Grunde liegende Rechnung auf die vier Corona-Monate März bis Juni bezog. Mit anderen Worten: Übersteigen jetzt nach Wiedereröffnung die steigenden Einnahmen die gleichbleibenden Fixkosten, muss das erhaltene Geld wieder auf Euro und Cent zurückgezahlt werden. Was besonders ärgerlich für alle jene sei, so Hänel, die sich während der Lockdown-Phase mit einem Lieferdienst über Wasser gehalten hätten. Denn die mit viel Aufwand generierten Umsätze würden den Einnahmen zugerechnet, die gezahlten Personalkosten hingegen nicht berücksichtigt. Dadurch würden alle jene „bestraft“, die Eigeninitiative gezeigt hätten. Man sei regelrecht in einem „Falle“ gegangen, indem man die Hilfsgelder angenommen habe.