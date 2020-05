Frau Staudte, Herr Dammann-Tamke: Das Streitgespräch zwischen Ihnen war vor der Corona-Krise geplant, aber natürlich führt kein Weg an dem Thema vorbei: Was bedeutet die Pandemie für die Landwirtschaft? Und führt es die politischen Kontrahenten vielleicht näher zusammen?

Staudte: Die Auswirkungen sind natürlich vielfältig. Was uns derzeit an meisten unter den Nägeln brennt, ist die Frage der Saisonarbeitskräfte. Die Abhängigkeit der Landwirtschaft von diesen Arbeitskräften ist da durch Corona sehr deutlich geworden. Wir haben noch nicht den Eindruck, dass das gelöst ist. Es sind ja auch nicht so viele Helfer gekommen wie hätten kommen dürfen - vielleicht aus Sorge vor den Sammelunterkünften. Da vermissen wir das Eingreifen der Landesregierung, etwa in dieser Frage der Unterbringung. Und ansonsten fühlen wir uns bestätigt in unserer Kritik an der Exportorientierung der Landwirtschaft. Jetzt sehen wir wieder, wie volatil der Export ist. Besonders deutlich wird das auf dem Milchmarkt. Da müsste mal ein Kriseninterventionsinstrument zur Mengenreduzierung etabliert werden, damit die Preise stabil bleiben. Ein anderer Punkt: Tiertransporte kritisieren wir auch schon lange. Mit den Staus an den Grenzen hatte sich das Problem nochmal verschärft. Ob derzeit Transporte in ferne Länder genehmigt werden ist nicht klar. Dazu haben wir unterschiedliche Aussagen.

Miriam Staudte, Grünen-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, bei einer Veranstaltung. Foto: Foto: Grüne

Dammann-Tamke: Bei allen Widrigkeiten muss man sagen: Im Unterschied zu anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen kommt die Landwirtschaft in der Corona-Krise relativ ungeschoren durch. Es stimmt: Es gab große Probleme und Unsicherheiten im Bezug auf die Erntehelfer. Aber in Buxtehude mit dem Alten Land (Dammann-Tamke vertritt den Wahlkreis, die Red.) gibt es seit einigen Wochen keine Klagen, dass nicht ausreichend Elfer zur Verfügung stehen. Insgesamt profitiert die Landwirtschaft sogar von der Corona-Krise. Denn sie ist im Zuge der Ernährungsaufgabe, die sie hat, als systemrelevant erkannt worden. Gesunde Lebensmittel sind lebensnotwendig, der Urlaub auf einer spanischen Insel nicht, die neuste Mode auch nicht. Wir haben auch in der EU Grenzen geschlossen, um der Pandemie Einhalt zu gebieten. Da ist uns bewusst geworden, dass auch eine Lebensmittelproduktion hier in Deutschland und Niedersachsen essentiell ist. Da hat die Landwirtschaft jetzt eine bessere Position, kritischen Stimmen standzuhalten.

Staudte: Was den Binnenmarkt angeht!

Dammann-Tamke: Was den Export angeht, haben wir internationale Verflechtungen, aus denen wir nicht rauskommen. Dass wir im Milchmarkt Probleme haben, hat nicht unmittelbar etwas mit Corona zu tun, sondern mit der Tatsache, dass wir den Ausstieg aus der Quotenproduktion noch nicht so weit überführt haben, dass das freie Spiel von Angebot und Nachfrage das alles ausgleicht. In Niedersachsen haben wir 20 Prozent der Milcherzeugung, aber 10 Prozent der Bevölkerung. Vereinfacht: Jeder zweite Liter muss also aus Niedersachsen raus. Wenn eine genossenschaftliche Molkerei sich da Märkte erschließt, ist das in meinen Augen ein Geschäftsmodell, was wir nicht politisch bekämpfen sollen.

Staudte: Das sehe ich ganz anders. Das Bundeskartellamt hat schon lange attestiert, dass die Milchviehalter keine Macht gegenüber den Großmolkereien haben. Deshalb kann man nicht sagen: Der Markt wird das schon regeln. Und zu den Exporten: Die Bauern bauen Ställe, die sie 20 Jahre abbezahlen, und sollen dann damit leben, dass wegen der Exportschwankungen ständig andere Preise gezahlt werden. Sicher ist der Binnenmarkt, der muss mit hochwertigen Produkten versorgt werden. Hier kann man auch anständige Preise generieren, wenn man die Produkte vernünftig kennzeichnet. Die Fokussierung auf Masse und niedrige Weltmarktpreise führt die Landwirtschaft aber letztlich an den Abgrund.

Helmut Dammann-Tamke, CDU-Agrarpolitiker im Landtag und Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen. Dammann-Tamke ist auch stellvertretender CDU-Fraktionschef im Landtag. Foto: privat

Dammann-Tamke: Jetzt sind wir tief in einer Grundsatzdebatte…

BZ: Ein schönes Stichwort. Es fiel ja vorhin schon das Wort systemrelevant. Es gibt ja seit langem den Grundsatzstreit: Ist die Landwirtschaft heute ein gutes System? Sind die Bauern die eigentlichen Umweltschützer? Oder muss man die Landwirtschaft zum Naturschutz und zur Produktqualität zwingen? Wie steht es um das System Landwirtschaft?

Dammann-Tamke: Das System als solches gibt es nicht, es gibt viele Facetten der Landwirtschaft. Aber eine Landwirtschaft, die Lebensmittel produziert, ist natürlich in einem Spannungsfeld. Gesunde Lebensmittel werden vorausgesetzt, gleichzeitig sollen sie preiswert sein. Im Schnitt werden nur 11 Prozent der privaten Ausgaben für Lebensmittel aufgewendet. Es ist auch ein weiteres Spannungsfeld dazugekommen. Da die Landwirte einen Großteil der Fläche bewirtschaften, hat das außerdem Einfluss auf Biodiversität und Artenschutz, auf Böden und Trinkwasser, es gibt auch die Klimaherausforderungen. Das ist dann schon wieder eine andere Debatte. In der Landwirtschaftspolitik muss sich Politik entscheiden: Wollen wir es über Ordnungsrecht oder über Anreizsysteme angehen? Ich sehe bei den Landwirten eine große Bereitschaft, auf die Erwartungen an sie einzugehen. Aber wenn wir als Landwirtschaft weitere Allgemeinwohlleistungen erbringen, ist es nur fair, wenn die auch sicher honoriert werden. Insbesondere kleinere Betriebe werden nicht ins Risiko gehen, wenn es etwa um mehr Tierwohl geht. Und alle Ställe, die wir haben, sind einmal auf Basis des geltenden Baurechts und Tierschutzes genehmigt worden. Landwirte werden sich nur auf den Weg machen, wenn sie Sicherheit haben.

Staudte: Die Landwirtschaft steht tatsächlich vor großen Herausforderungen. Tierwohl, Artenschutz, Gewässerschutz, man könnte das länger fortsetzen. Die EU ermahnt uns ja auch nicht zu Unrecht, da tätig zu werden. Aber im Moment passen in Deutschland Förderpolitik und Ordnungsrecht nicht zusammen. Über Ordnungsrecht wird versucht einzugrenzen, siehe die Düngeverordnung. Mit den EU-Agrar-Milliarden dagegen wird in Niedersachsen weiter auf Masse gesetzt - koste es was es wolle. Bei den Koalitionsfraktionen SPD und CDU ist das Leitbild von der Landwirtschaft nicht klar. Man ist hin und hergerissen. Eigene Beschlüsse, etwa zum Tierwohl, werden wieder in Frage gestellt. Das führt zu großer Unsicherheit. Man muss nicht nur möglichst viel aus der Fläche herausholen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg verständlich, niemand sollte mehr hungern. Aber man hat den Kipppunkt verpasst. Das Leitbild der Grünen bedeutet, das endlose Größenwachstum zu stoppen. Werden die Einheiten zu groß, können es sich irgendwann nur noch externe Investoren leisten, Flächen und Betreibe zu kaufen.

BZ: Wie soll Landwirtschaft in 5 bis 10 Jahren aussehen? Was sind die wichtigsten Punkte für Sie?

Staudte: Natürlich ist ein Punkt der Umbau der Tierhaltung. Die Anzahl der Tiere muss zur Ackerfläche passen, um zum Beispiel Sojaimporte zu verhindern. Und der Ackerbau muss so sein, dass wir wegkommen vom hohen Pestizideinsatz. Das wäre absolut notwendig. Was den Landwirten große Sorgen macht, gerade auch nach den trockenen Wochen, ist der Klimawandel. Die Landwirtschaft ist die Hauptleidtragende des Klimawandels, das sind existentielle Nöte, die sich da abzeichnen. Da sehe ich keine Unterstützung. Beratung ist wichtig: Was könne wir anbauen? Was sind wassersparende Techniken, wie geht Erosionsschutz, zum Beispiel durch Hecken. Sowas wird nicht gefördert. Jeder Meter soll genutzt werden. Und wenn ein Ast über den Acker hängt, wird das als nicht bewirtschaftete Fläche aus der EU-Förderung herausgerechnet. Wir brauchen weiter einen besseren Austausch zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft. Das passiert zwar, Vorbehalte werden abgebaut, aber das passiert in eigener Initiative, aber das wird nicht gefördert. In einigen Regionen in Niedersachsen gibt es fast gar keinen Ökolandbau. Das hängt auch mit Bodenpreisen zusammen. Aber da passiert auch nichts zur Unterstützung, auch wenn es heißt, mehr Ökolandbau wäre gut . Das sind so ein paar Punkte, an denen die Politik handeln müsste.

Dammann-Tamke: Wir haben in Niedersachsen 23 400 Vollerwerbs-Betriebsleiter, das sind gut ausgebildete Leute. Die Grünen stellen das immer in ein Licht, als seien das alles Deppen. Die Beratung, auch die der Kammer, ist hervorragend. Und sie ist natürlich bisher ausgerichtet an ökonomischen Maßstäben. An der Ökonomie führt aber nichts vorbei. Für mich ist das Wichtigste die gesellschaftliche Akzeptanz. Wir wollen möglichst viele Familienbetriebe, die ihr Geld in der Landwirtschaft verdienen. Egal ob ökologisch oder nicht. Was das Klima angeht, haben wir weltweit relativ wenig Einfluss. Die Landwirte selbst wiederum haben es nicht in der Hand. Deshalb werden sie von sich aus durch Strategien gegenarbeiten müssen. Und noch eines: Wenn wir zum Beispiel nicht ein Mindestmaß an Flächenprämie beibehalten, werden wir das System der flächendeckenden Landwirtschaft verlieren, etwa dort, wo die Böden nicht so gut sind. Das möchten wir ausdrücklich nicht. Beim „Niedersächsischen Weg“ wird übrigens gerade verhandelt, das ist ein guter Ansatz für gesellschaftliche Akzeptanz. Durch eine Pflanzenschutzmittel-Reduktionsstrategie zum Beispiel. Wir müssen aber immer die Wettbewerbsfähigkeit im Auge behalten. Für mehr Tierwohl werden wir daher mehr Geld brauchen, und das auch an der Ladenkasse. Ein neuer Stall ist immer der bessere Stall. Das wird ein Weg sein, da bin ich voll dabei. Aber das kann man nicht nur aus Steuermitteln bezahlen.

Staudte: Die Akzeptanz wird nur kommen, wenn die Landwirtschaft sich ändert, nicht nur ihr Image. Ich sehe da einen großen Willen. Der Abbau von Tierbeständen gehört aber auch zum Klimaschutz.

Dammann-Tamke: Das hilft uns aber nichts, wenn die Tiere in Uruguay oder Brasilien stehen.