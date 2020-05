Millionen Schutzmasken fürs Klinikum Braunschweig

Braunschweig hält zusammen. So kann das bürgerschaftliche Engagement wohl auf den Punkt gebracht werden, das dem Braunschweiger Großkrankenhaus in Zeiten der Krise nun die erste Großlieferung an Schutzausrüstung aus China beschert hat. In einer vom Förderverein des Klinikums organisierten „Luftbrücke“ ist der erste Flieger mit Schutzmasken und -handschuhen sowie Operations-Mundschutzen in Deutschland gelandet. Noch im Mai soll eine weitere Luftfracht folgen.

Insgesamt hat das Braunschweig Klinikum für rund fünf Millionen Euro mehr als 15 Großcontainer Schutzausrüstung geordert. In den Containern befinden sich unter anderem drei Millionen Atemschutzmasken. Die Nachfrage ist seit Beginn der Corona-Krise rasant gestiegen. Laut Chefapotheker Hartmut Vaitiekunas verbraucht das Klinikum aktuell 200 000 Masken im Monat. Werde der Regelbetrieb wieder hochgefahren, rechnet er mit einem Monatsbedarf an 500 000 Masken, dem Zehnfachen im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Schutzausrüstung ist derzeit auf dem Weltmarkt knapp. In der Krise brachen dem Klinikum bisherige Lieferanten weg. Wurde Schutzausrüstung zum Verkauf geboten, dann „zu deutlich überhöhten Preisen“, wie Klinikum-Geschäftsführer Dr. Andreas Goepfert sagt. Rückstau am Flughafen Mehr als 90 Prozent der medizinischen Schutzausrüstung kommt aus China. Die Marktsituation dort beschreibt Goepfert als dramatisch: Wöchentlich wechselten Export-Vorschriften, am Shanghaier Flughafen gebe es einen Rückstau von mehreren tausend Tonnen Luftfracht. In dieser Situation sprang der Braunschweiger Textilunternehmer Friedrich Knapp (New Yorker) auch mit seinen guten Kontakten nach Ostasien in die Bresche. Er organisierte die Lufttransporte. Die Spedition DSV Air & Sea, die für den Braunschweiger Unternehmer fliegt, übernahm mit ihren Frachtmaschinen auch den Transport des Schutzmaterials fürs Klinikum. 150.000 Euro Spenden Für die Aktion „Luftbrücke“ sammelte der Verein der Freunde und Förderer bis heute knapp 150.000 Euro Spenden ein, mit denen unter anderem der Treibstoff für die Luftfracht finanziert wird. Die Spedition Wandt transportierte jetzt die erste Lieferung vom Frankfurter Flughafen nach Braunschweig -- und hilft ebenfalls. Das Klinikum kann die Mengen an Schutzausrüstung in der Spedition zwischenlagern. Vorräte reichen bis 2021 Auch dank diesem Zusammenspiel vieler Helfer sei dem Klinikum zu keinem Zeitpunkt die Schutzausrüstung ausgegangen, sagt Vaitiekunas. Mit der Großlieferung „reichen unsere Vorräte bis ins nächste Jahr hinein“. Die Ware entspreche europäischen Normen. Die Krankenhaus-Apotheker hätten alle Zertifikate auch auf Echtheit überprüft. „Wir sind nicht hereingefallen.“ „In der Zeit der Corona-Pandemie gibt uns das auf längere Sicht ein gutes Stück Sicherheit“, bestätigt Goepfert. „Rettungsschirm reicht nicht“ Die aktuell hohen Marktpreise bereiten dem Geschäftsführer gleichwohl Sorgen. In Sachen Schutzausrüstung geht er von Mehrkosten in Millionenhöhe für sein 1500-Betten-Haus mit mehr als 4000 Beschäftigten aus. Diese Ausgaben seien „bei weitem nicht gegenfinanziert“. Hinzu kämen Erlöseinbrüche durch das Herunterfahren des normalen Krankenhausbetriebes. Auch sie würden durch den Krankenhaus-Rettungsschirm bisher nicht aufgefangen. Der Betrieb werde jetzt stufenweise wieder hochgefahren, teilt Goepfert mit. Die Zahl dringlich zu behandelnder Patienten steige. „Einige befinden sich schon in der Vorstufe zum Notfall“, beschreibt Goepfert Folgen des vorübergehenden Stopps planbarer Eingriffe. Medikamente werden rar Derweil hat Chefapotheker Hartmut Vaitiekunas bereits mit den nächsten globalen Lieferengpässen zu kämpfen. In der Intensivmedizin gehen die Schmerz- und Narkosemittel aus, wie sie auch für Beatmungspatienten gebraucht werden. „Wir können keinen Vorrat, keinen Puffer für den Krisenfall aufbauen“, sorgt sich Vaitiekunas. Wie schon angesichts der Verknappung von Desinfektionsmitteln zu Beginn der Krise will das Klinikum daher auch bei diesen knapp werdenden Medikamenten auf Eigenproduktion umstellen. Die nötigen Rohstoffe seien auf dem Weltmarkt schon beschafft worden. „Gerade prüfen wir die Herstellung.“ In einigen Wochen soll es soweit sein. Für Helmut Reise vom Vorstand des Fördervereins zeigt sich in der Corona-Krise, wie wichtig Regionalität und eine Krankenhaus-Apotheke sind. Mit kritischem Blick auf Krankenhäuser, die ihre Apotheken aufgegeben haben, meint Reise: „Sie sind ein Rückgrat in der medizinischen Versorgung.“