Wolfenbüttels Badbetreiber reagieren verhalten auf Öffnungstermin

Im Groß Denkter Freibad wird derzeit hart gearbeitet. Die Folie im Schwimmbecken muss erneuert werden, damit im Sommer wieder geschwommen und geplanscht werden kann. Rund 50.000 Euro investiert der Förderverein in die Maßnahme. Hinzu kommen noch 106.000 Euro von der Stiftung Zukunftsfonds Asse. Mit einem pünktlichen Start in die Schwimmsaison nach Corona wird es aber erst einmal nichts, berichtet Vereinsvorsitzender Frank Klages.

„Im Mai werden wir es nicht schaffen. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Anfang bis Mitte Juni klingt da realistischer“, sagt Klages gegenüber unserer Zeitung.

Freibadöffnung ab 25. Mai

Die Niedersächsische Landesregierung sieht in ihrem am Montag vorgestellten Stufenplan vor, die Freibäder mit entsprechenden Hygienemaßnahmen und beschränkter Personenzahl ab 25. Mai zu öffnen. Für Klages derzeit noch undenkbar. Es stehen noch wichtige Arbeiten an: Die alten Einströmdüsen im Beckengrund müssen ausgetauscht und eine Kernbohrung durchgeführt werden, um das Grundwasser gezielt abzuführen, welches laut einem Bericht des Fördervereins auf den Betonkörper des Beckens drückt.

„Die letzte Renovierung fand vor etwa 25 Jahren statt. Die jetzt getätigte Investition wollen wir sinnvoll nutzen und alles nachhaltig renovieren. Die Folie für den Beckenboden wird sehr hochwertig, so dass hier bald wieder gebadet werden kann“, sagt Klages.

Wie die Maßnahmen nach einer möglichen Öffnung in Zeiten von Corona aussieht, kann der Vereinsvorsitzende noch nicht sagen. „Da tauschen wir uns mit der Samtgemeinde Elm-Asse aus.“

Großer finanzieller Aufwand

Sorgen über die Corona-Maßnahmen macht sich Badleiter Stefan Bartsch vom Freibad am Elm in

Das Freibad in Schladen bietet viel Fläche. Foto: Frank Schildener / Archiv

Hemkenrode. Seiner Meinung nach wäre eine Öffnung mit etlichen Auflagen ein großer finanzieller Akt. „Wenn ich nur wenige Gäste hineinlassen darf, aber die Mitarbeiterzahl sich verdreifacht, um alles ständig zu reinigen, den Einlass zu kontrollieren und den normalen Betrieb am laufen zu halten, ist das finanziell kaum stemmbar.“ Bartsch orientiert sich derzeit an einem Pandemie-Plan der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB). Dieser sieht unter anderem Abstandsmarkierungen auf dem Boden und in Sammelumkleiden vor, wenn die weiter genutzt werden sollen. „Ich gehe eher davon aus, dass künftig nur noch Einzelkabinen genutzt werden dürfen. Bei all diesen Vorgaben stelle ich mir ein Badebetrieb äußerst schwierig vor. Ein pünktlicher Start unter diesen Bedingungen? Bisher kaum denkbar“, findet Bartsch.

Pünktliche Eröffnung in Schladen?

Im Freibad Schladen geht man dagegen von einer pünktlichen Eröffnung zum 25. Mai aus. „Welche Regeln dann gelten, wissen wir noch nicht. Wir hoffen aber, dass wir rechtzeitig informiert werden“, sagt Karin Gensrich, Vorsitzende des Fördervereins in Absprache mit Jürgen Warnecke, Vorsitzender des Trägervereins des Freibades. Für eine sorgenfreie Nutzung werde man aber sämtliche Vorkehrungsmaßnahmen treffen. Zudem könne man sich auf dem Gelände gut aus dem Weg gehen, so dass große Menschenansammlung nicht zur Stande kommen würden. „Wir warten ab, wie es dann aussieht“, so Gensrich abschließend.

