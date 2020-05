Für Petra, Mücke, Grumpi und die anderen Waschbären war es wie Weihnachten. So viele Erdnüsse haben sie wahrscheinlich noch nie gefuttert an einem einzigen Tag. Die Besucher verwöhnten sie mit Nüssen, die es am Eingang zu kaufen gab.

6. Mai 2020 – der Tag, an dem der Stöckheimer Zoo aus achtwöchigem „Corona-Schlaf“ erwachte. Nach quälend langer Pause für alle Beteiligten hat der Tierpark am Mittwochmorgen wieder geöffnet. Die Nachricht sprach sich schnell herum unter den Zoofreunden in der Region. Bereits um 10 Uhr kamen die ersten, unter ihnen auffallend viele Großeltern mit ihren Enkeln, denen – seit Wochen ohne Freunde und Kindergarten – daheim längst die Decke auf den Kopf fällt. Gestern waren sie wieder bei „ihren“ Tieren. Und die wunderten sich vermutlich über die eine oder andere Gesichtsmaske, die sie so noch nicht kannten. Doch die allermeisten kamen „oben ohne“. Maskenpflicht besteht lediglich an jenen Stellen, an denen die Besucher dichter zusammenkommen: am Einlass und an der Toilette.

Zoo-Direktor Uwe Wilhelm freute sich über alle Maßen über das grüne Licht, das ihm Hannover am Dienstagnachmittag gab und strahlte mit der Sonne um die Wette. Die Erleichterung nach wochenlanger Ungewissheit stand ihm ins Gesicht geschrieben: „Es ist schön, dass jetzt wieder Besucher da sind. Auch viele Tiere freuen sich, das sieht man: die Affen, die Waschbären und auch unsere Streichelziegen.“

Dass die Zoo-Besucher den Wilhelms nicht gleich am ersten Tag die „Bude“ eingerannt haben, findet der Zoo-Chef sogar gut. „Es ist besser für alle, wenn es erstmal piano anläuft, als wenn die Besucher mit einem Schlag zu uns kommen. So können sich alle erstmal an die neuen Begebenheiten gewöhnen.“

Was die Zahl der maximal zulässigen Besucher betrifft, gibt es laut Landesverordnung vom Dienstag bislang übrigens keine Beschränkungen. Als Faustformel gilt auch hier: 10 Quadratmeter pro Person. Das wären bei einem Wegenetz von rund 5.000 Quadratmetern im Zoo Arche Noah maximal 500 Personen, die eingelassen werden dürfen. Aber ob diese Zahl bei den teils recht schmalen Wegen realistisch ist? Uwe Wilhelm will auf Nummer sicher gehen. „Wir lassen nicht zu viele rein.“ Schon am Wochenende könnte bei dem aktuellen sommerlichen Wetter ein Ansturm einsetzen. Der Plan: „Wenn es zu voll wird, müssen erst ein paar Besucher den Zoo verlassen, bevor wir wieder neue rein lassen.“

Zurück zu den Waschbären. Sie sind übrigens allesamt Findlinge, die als Jungtiere „Asyl“ im Zoo Arche Noah gefunden haben. Einer EU-Richtlinie folgend, hätten die Bären laut Zoo-Kurator Peter Wilhelm als sogenannte Invasoren, die heimische Tierarten verdrängen, ansonsten getötet werden müssen.

Familie Wilhelm nahm sie bei sich auf.