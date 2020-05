Braunschweig bekommt in Corona-Krisenzeiten ein Autokino

Filme unter freiem Himmel: Braunschweig bekommt in Corona-Krisenzeiten ein temporäres Autokino, das vielleicht schon in drei Wochen auf dem Schützenplatz an der Hamburger Straße an den Start gehen kann. Noch stehen die finalen Genehmigungen aus, doch Frank Oppermann, Leiter des Astor Filmtheaters an der Langen Straße, ist optimistisch, dass alle Auflagen erfüllt werden können.

„Wir arbeiten seit mehr vier Wochen mit den städtischen Behörden an dem Projekt“, erklärt Astor-Betreiber Hans-Joachim Flebbe auf Anfrage unserer Zeitung. Die Stadt unterstützt die Initiative. „Eine super Idee“, meint Braunschweigs Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa und verweist auf eine aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen von Dienstag, nach der der Betrieb von Autokinos grundsätzlich erlaubt ist, wenn entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

Überall im Land versuchen Kinobetreiber derzeit der Corona-Krise durch Autokinos zu trotzen. Rund 120 davon soll es inzwischen in Deutschland geben. Der Zustrom sei gigantisch, meint Oppermann. Nicht unbedingt ein finanzieller Befreiungsschlag für die Betreiber, aber wenigstens eine Chance, die gebeutelte Branche im Gespräch zu halten und die Zeit der verordneten Kinoschließungen zu überbrücken.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Zwischen 250 und 280 Autos sollen je Vorstellung auf den Braunschweiger Schützenplatz gelassen werden. Tickets wird es nur kontaktlos und im Vorverkauf geben. Den hofft Oppermann bald eröffnen zu können. Auch das Programm wird dann über die Homepage des Astor Filmtheaters (www.braunschweig.premiumkino.de) einzusehen sein.

Zwei bis drei Vorstellungen am Tag sind denkbar. Neue Filme wird es kaum geben; die Filmverleiher haben die meisten Starts verschoben, und so muss Oppermann in der Programmgestaltung auf Bewährtes zurückgreifen. Nachmittags soll es Familientaugliches geben wie beispielsweise „Der König der Löwen“, abends dann Kassenschlager wie „Joker“ oder „Die Känguru Chroniken“.

Die Leinwand soll 120 Quadratmeter haben – in der Größe etwa vergleichbar mit den Kinosälen 2 und 3 im Astor. Es wird keine digitale Leinwand sein, sondern eine mit LEDs, die aber den Vorteil haben, dass die Leinwand auch am Tage genutzt werden kann. Vor zwei Tagen erhielt Oppermann auch die nötige Radiofrequenz, die er bei der Bundesnetzagentur beantragt hatte. ,„Wir planen zudem eine kleine Bühne vor der Leinwand. Von dort könnten auch Konzerte ins Autoradio übertragen werden“, so Oppermann. In Düsseldorf gab sich jüngst im Autokino ein Paar das Ja-Wort – vor 30 Autos mit Familie und Freunden. „So etwas wäre in Braunschweig auch denkbar“, so Oppermann.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

In Goslar ging ein Autokino am 30. April an den Start. Wie die Goslarsche Zeitung berichtete, seien Autos mit Kennzeichen aus der ganzen Region – GS, BS, CLZ, SZ, GF, WF – gesehen worden. Dabei gelten im Autokino strenge Auflagen: Seitenfenster dürfen nur einen Fingerbreit geöffnet werden, und die Besucher werden gebeten, während der Vorführung das Auto nicht zu verlassen – außer in Notfällen und falls die Blase drückt. „So wird das dann auch bei uns sein“, erklärt Oppermann.

In 2005 hatte bereits der Rügener Unternehmer Henry Musch ein Autokino auf dem Schützenplatz angeboten. Ein Experiment, das der damals 30-Jährige schon in Rostock, Berlin, Magdeburg und in Prora auf Rügen gewagt hatte, das damals aber nur zwei Sommer lang Interessenten anlockte. 150 Fahrzeuge fanden vor der 105 Quadratmeter großen Leinwand Platz. Damals stand auf dem Schützenplatz noch die Eissporthalle.

In den vergangenen zwei Jahren hatten auch Volkswagen Financial Services und das Braunschweig International Filmfestival auf dem Bank-Parkplatz an der Gifhorner Straße jeweils ein Wochenende Filme als Autokino gezeigt.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Das Astor Filmtheater an der Langen Straße ist seit dem 17. März geschlossen. Wie in anderen Branchen ein harter Schnitt von 100 auf Null. „Wir haben uns gewundert, wie schnell so ein System zusammenbricht“, sagt Kinoleiter Oppermann. In den ersten Tagen seien er und sein Team unter anderem damit beschäftigt gewesen, Ticketgelder zurückzuerstatten und die verderblichen Lebensmittel der Verkaufstresen vor der Mülltonne zu retten. Eiscreme und Co gingen schließlich an den städtischen Hilfsfonds „Kinder in Armut“.

85 festangestellte Mitarbeiter hat das jüngst modernisierte Großkino. Zwei Drittel davon sind Teilzeitkräfte: Studenten, Minijobber, die keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. „Da wir diese Mitarbeiter unbedingt behalten möchten, zahlen wir ihnen eine entsprechende Summe aus der eigenen Tasche“, betont Oppermann.

Besonders getroffen hat es das Astor, weil das Virus das besondere Service-Konzept torpediert. Erst im Oktober war das ehemalige C1 Cinema mit neuem Namen an den Start gegangen in der Hoffnung, dass Service am Platz, komfortable Ledersessel und aufgewertetes Ambiente den Kinobesuch fürs Publikum wieder verlockender machen könnten. 8 Millionen Euro hatte sich Kinobetreiber Flebbe das Konzept kosten lassen. Der 68-Jährige hatte Ende der 1980er-Jahre die Cinemaxx-Kette gegründet und betreibt heute Premium-Lichtspielhäuser unter anderem in Berlin (Zoo Palast), Hannover, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main. „Selbst wenn wir ein gutes Hygiene-Konzept erfüllen und die Kinos schließlich unter Auflagen wieder öffnen dürfen, werden wir den Service am Platz natürlich auf lange Zeit nicht anbieten können“, bedauert Oppermann.