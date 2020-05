Wirt von Mörser Dorfgaststätte „hängt total in der Luft“

Ratlosigkeit ist gar kein Ausdruck für das, was Chris Böckermann seit Wochenanfang umtreibt: Nach inzwischen sieben Wochen Zwangsschließung wegen der Corona-Beschränkungen kämpft der Wirt der traditionsreichen Dorfgaststätte „Chris Inn“ nun nicht mehr nur um seine Existenz, sondern auch mit massiver Ungewissheit – wie aktuell wohl alle Gastronomen in Wolfsburg.

Auslöser ist die Ankündigung des Landes vom Montag, dass nach einem Stufenplan schon am Montag, 11. Mai, Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten wieder öffnen dürfen sollen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Ich habe heute Morgen angefangen, herumzutelefonieren, mit dem Dehoga, der Stadt, dem Land. Ich wollte mehr Informationen haben, denn die bisherigen Auskünfte sind teils widersprüchlich“, erzählt der Gastwirt am Dienstagmittag. „Aber alle sagen, wir sollen abwarten, was die Kanzlerin am Mittwoch sagt.“ Dann findet das nächste Bund-Länder-Gespräch zu möglichen weiteren Corona-Lockerungen statt.

„Am liebsten würde ich gern sofort zum Baumarkt fahren, um Material zu besorgen und umzubauen, beispielsweise, was die Abstandsregeln betrifft. Aber man hängt total in der Luft“, kritisiert Böckermann. Er betreibt das mehr als 100 Jahre alte einstige Dorfgasthaus „Taun olen Mörser“ seit inzwischen elf Jahren als Irish Pub „Chris Inn“ inklusive Saalbetrieb mit vielen Veranstaltungen: Live-Konzerte, Vereinsveranstaltungen und private Feiern standen vor Corona regelmäßig im Terminkalender.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die größte Sorge des Gastwirts: „Kann man unter den Umständen überhaupt solche Umsätze erzielen, dass man am Monatsende ohne Förderung alles bezahlen kann? Ich habe echte Zweifel, dass man das überhaupt schafft.“ Er zählt nicht nur geringere Einnahmen durch weniger Gäste auf derselben Fläche auf, sondern auch höheren Personalaufwand, womöglich sogar Sicherheitspersonal, und andere Extra-Ausgaben, beispielsweise für Desinfektionsmittel und Masken.

Fragen über Fragen stellt sich Böckermann: „Darf ich als Gaststätte mit Küche und Bewirtung alle Bereiche öffnen, also den Pub-Bereich, die Nichtraucher-Gaststube, den Saal und die Terrasse? Was ist mit dem Tresen – darf da jemand sitzen und unter welchen Bedingungen? Was ist mit den fertigen Speisen – sollen die Gäste die an einer Art Essensausgabe abholen? Und wer passt auf, wieviele Gäste auf die Toilette gehen?“

Infektionsschutz-Material kurzfristig kaum zu bekommen

„Man hätte das besser vorbereiten müssen, damit man Zeit hat, sich darauf einzustellen“, kritisiert der Mörser Gastronom die plötzliche politische Idee à la Niedersachsen. Desinfektionsmittel, Masken und mehr – all das sei kurzfristig kaum zu bekommen.

Um irgendwie durch die Zeit der Zwangsschließung zu kommen, hat Böckermann die 9000-Euro-Förderung beantragt und auch erhalten. Zudem habe er die Betriebsausgaben heruntergefahren; bestimmte Kosten liefen aber nunmal weiter. Und das Kurzarbeitergeld für seine vier Mitarbeiter habe er vorstrecken müssen.

Laden lebt vom Saalbetrieb mit Live-Musik

„Aber wegen der plötzlichen Schließung im März sind viele Lebensmittel verdorben, ebenso wie angeschlagene Bierfässer. Das sind alles Verluste.“ Und selbst wenn er nächste Woche wieder öffnen sollte: „Ohne Saalbetrieb mit größeren Veranstaltungen und vor allem Live-Musik geht’s auf Dauer nicht“, fürchtet der Gastwirt. Davon lebe sein Laden – ideell und finanziell.

Denn die Musik ist Chris Böckermanns Steckenpferd. „Die fehlt mir. Um mich selbst abzulenken, aber auch, um mein Stammpublikum zu erfreuen und ihnen in dieser Zeit etwas mitzugeben, habe ich in meiner Freizeit ein paar private Videos gedreht.“ Mit selbst gespielten Songs wie „One“ von Johnny Cash und anderen netten Kleinigkeiten. Die hat er für seine Stammgäste auf Facebook bereitgestellt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema:

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick