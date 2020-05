Zoos dürfen wieder öffnen – Doch wie soll das gehen?

Zoo-Direktor Uwe Wilhelm und Kurator Peter Wilhelm sind ratlos. Sie fühlen sich wie zwischen Baum und Borke. Da kündigt die Landesregierung Anfang der Woche an, dass Zoos ab Mittwoch, 6. Mai, wieder öffnen dürfen, doch dann passiert... nichts. Auf dem Papier, sprich: in Paragraph 1 der Corona-Verordnung vom 17. April, bleibt die Schließung der Tierparks bestehen.

Was gilt denn nun? Niemand in Stöckheim weiß es. „Für uns ist das eine Katastrophe. Die Leute rufen bei uns an und fragen: Habt ihr ab Mittwoch wieder auf? Und wir können denen nichts Genaues sagen“, klagt Peter Wilhelm. Er habe mehrfach bei der Stadtverwaltung angerufen und auch nur erfahren: Nein, es gebe noch keine entsprechende Verordnung. Und es habe sogar geheißen, möglicherweise gebe es die erst am 11. Mai.

So oder so, der Zoo sei auf eine zeitnahe Wiedereröffnung vorbereitet. Klar ist:

– Im neuen Corona-Modus wird es eine Beschränkung der Besucherzahl und eine sogenannte Einbahnstraßen-Regelung geben, damit sich die Zoofreunde beim Rundgang durch den Tierpark nicht ins Gehege kommen.

– Die Faustformel lautet: 10 Quadratmeter Platz pro Besucher. Wilhelm: „Bei rund 5.000 Quadratmeter Wegefläche wären das theoretisch 500 Besucher. Aber ich denke, tatsächlich werden wir weniger einlassen können.“

– Nicht zugänglich sein werden Tierhäuser und auch der Streichelzoo wird abgesperrt.

– In sensiblen Bereichen wie an der Kasse, auf den Toiletten oder im Shop werden die Zoobesucher Masken tragen müssen, möglicherweise auch beim Zoorundgang selbst.

– Der Kartenverkauf, so Peter Wilhelm, werde wie gewohnt ablaufen. Auf die Anschaffung eines Online-Kassensystems habe man verzichtet. Seit Mitte März ist der Tierpark geschlossen – erstmals in der 55-jährigen Zoogeschichte.