So ein Szenario habe es noch nicht gegeben, erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Gemeint war natürlich wieder mal Corona. Denn die Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Kriminalität, die wiederum der Innenminister von Amts wegen aufmerksam beobachtet.

Aktuell lasse sich in den meisten Bereichen ein Rückgang verzeichnen, erklärte Pistorius in einer ersten Bestandsaufnahme Mitte April. Das Landeskriminalamt erklärte nun auf Anfrage unserer Zeitung: „Die Verbreitung von Covid-19 erzeugt weltweit und auch in Deutschland und Niedersachsen eine sehr dynamische Lage.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Bei einschneidenden Veränderungen der Alltagsroutinen, der ökonomischen Situation und Stressbelastung der Bevölkerung sei daher verstärkt von Einflüssen auf die Kriminalitätslage auszugehen. „Bereits jetzt sind Auswirkungen auf das Kriminalitätsgeschehen feststellbar, nicht zuletzt durch veränderte Tatgelegenheiten“, so das LKA. Weniger Trubel auf den Straßen, insgesamt weniger Kriminalität: Das war eine erste Lesart der Krise im Zeichen des Lockdown.

Auf Basis einer Wochenauswertung des Landeskriminalamtes (LKA) sei beispielsweise ein „massiver Rückgang“ der Einbrüche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum festzustellen, hatte es Mitte April geheißen. Zum Thema Raub war in Niedersachsen oder auch anderen Bundesländern von einem Rückgang um rund ein Drittel der Fälle die Rede, bei Taschendiebstahl um 50 Prozent. Der Diebstahl von Autos sank laut Berichten demnach um fast 70 Prozent. Beim Betrachten der Straftaten vom 1. Januar 2020 bis zum 27. April sei im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Rückgang der Fallzahlen in fast allen Kriminalitätsbereichen zu erkennen, bestätigte eine Sprecherin des LKA am Donnerstag unserer Zeitung den Trend.

Seit Januar seien beispielsweise Wohnungseinbruchdiebstähle um rund 20 Prozent zurückgegangen. Beim Taschendiebstahl sei ein Rückgang um ein Drittel der Taten festzustellen. „Vergleicht man die Fallzahlen der Eingangsstatistik der 15. Kalenderwoche vom 6. bis 12. April mit der gleichen Kalenderwoche des Vorjahres, liegt der Rückgang bei ca. 90 Prozent“, so das LKA. Körperverletzungsdelikte seien im Betrachtungszeitraum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich weniger angezeigt worden. Wichtig allerdings: Der Corona-Effekt greift in diesem Zeitraum zunächst noch gar nicht, worauf auch das LKA hinweist, und die Kriminalstatistik verzeichnete schon zuvor in vielen Bereichen der Kriminalität Rückgänge.

Zudem gibt es Ausweichentwicklungen. So boomten „Fake Shops“ im Internet, die Masken anboten. Auch Mails kursierten, die im Namen der „Arbeitsagentur“ Hilfe anboten und in Wahrheit Daten abgreifen wollten. Von stark gestiegenen Fallzahlen sowie hohen Schadenssummen ist mit Blick auf falsche Callcenter-Anrufe war die Rede. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hätten sich Betrugshandlungen mit Fake-Shops bislang mehr als verdoppelt, erklärt das LKA.

Lesen Sie mehr: NBank warnt vor gefälschten E-Mails zu Corona-Soforthilfen

„Die Polizeibehörden in Niedersachsen als auch das LKA Niedersachsen stellen sich frühzeitig auf mögliche Folgen im Hinblick auf das Kriminalitätsgeschehen ein“, heißt es. Neue Tatbegehungsformen, aber auch Veränderungen beim Ausführen der Straftaten würden regelmäßig beobachtet und ausgewertet.

Ein Augenmerk im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie liege hierbei auf veränderte Formen des Betrugs. So betrieben Betrüger gefälschte Internet-Shops, gäben sich als Covid-19-Tester, Amtspersonen oder infizierte Verwandte aus, um an das Geld oder die Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen. „Die Drehbücher für die Betrüger existieren schon“, erklärte Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Sie würden jetzt nur aktualisiert.

Das niedersächsische LKA beobachtet noch neuere Trends: In den vergangenen zwei Wochen sei ein Anstieg der Einbruchszahlen in Büro- und Lagerräumen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie in Gaststätten, Hotels und Pensionen um mehr als 50 Prozent festzustellen. Letztere sind bekanntlich derzeit verwaist. Allerdings lägen die Fallzahlen insgesamt bisher unter denen des Jahres 2019.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Jener Hinweis auf die Wirtschaftslage, den auch Niedersachsens LKA gibt, wird auch andernorts sehr deutlich gegeben. Für den Fall einer massiven Wirtschaftskrise in Folge der Corona-Pandemie warnte Baden-Württembergs neue Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz vor einer Zunahme der Kriminalität. „Wenn sich die wirtschaftliche Lage negativ entwickelt, kann das auch bedeuten, dass mehr Menschen auf andere Weise versuchen, an Geld zu kommen und da kann Kriminalität durchaus eine Rolle spielen“, so Hinz jüngst. Und dann gingen die Fallzahlen wohl auch in Niedersachsen nach oben.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen