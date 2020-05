In der Nacht brannte ein leerstehender Hühnerstall bei Deersheim im Harz.

Deersheim. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren noch am Samstagvormittag im Einsatz. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen bis zu 500.000 Euro.

In der Nacht zu Samstag ist ein leerstehender Hühnerstall bei Deersheim (Landkreis Harz) in Brand geraten – das Großfeuer hielt rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr bis in die Morgenstunden auf Trab. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache bislang ungeklärt.

Die Flammen hatten in der Nacht schnell auf das Dach übergegriffen, infolgedessen Teile des Daches einstürzten. Dabei wurde auch eine Solaranlage zerstört. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei zwischen 350.000 Euro und 500.000 Euro. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Einsatzleiter André Schünemann: „Als die Feuerwehren hier eingetroffen sind, stand die Halle im Vollbrand. Wir haben sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Die Halle war aber nicht mehr zu retten. Sie brannte vollständig nieder.“ Trotz des Großfeuers gelang es den Einsatzkräften zwei angrenzende Hallen weitgehend vor Schäden zu schützen. Wie lange THW und Feuerwehr noch im Einsatz bleiben werden, stand am Samstagmittag noch nicht fest. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.