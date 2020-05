„Wir arbeiten im Amt seit Wochen am Limit“

Das Corona-Virus ist in Salzgitter längst nicht überwunden. 131 Menschen sind infiziert, 90 genesen. Bislang hat die Pandemie in der Stahlstadt sechs Todesopfer gefordert. Die Fäden bei der Bekämpfung von Covid 19 laufen im städtischen Gesundheitsamt zusammen. Leiter Dr. Stefan Müller-Dechent schildert im Gespräch mit SZ-Redakteur Michael Kothe, wie ernst die Lage in Salzgitter noch ist und welche Erfahrungen die Fachleute mit dem Virus gesammelt haben.

Herr Dr. Müller-Dechent, wie geht es Ihnen und Ihrem Team im Gesundheitsamt seit Ausbruch des Corona-Virus vor mehr als einem Monat in Salzgitter?

Ich muss sagen, es geht uns allen relativ beschissen. Die Kräfte im Gesundheitsamt sind seit Wochen am Limit. Es mussten Teilzeitkräfte in Vollzeit gehen. Es gibt keine freien Wochenenden mehr. Wir haben massenhaft Überstunden. Unsere Familien sehen uns kaum noch. Wir haben alle eine große Daueranspannung wegen der enormen Verantwortung, ja schnell und richtig zu handeln, damit es keine weiteren Ansteckungen, Erkrankungen oder gar Todesfälle gibt.

Wie ist der Gesundheitszustand von Ihnen und Ihrem Team?

Der ist sehr angegriffen.

Mit wie vielen Kräften arbeiten Sie zur Zeit?

Ich habe normalerweise etwa 70 Köpfe im Gesundheitsamt für alle Aufgaben, davon 4 im Infektionsschutz. Jetzt habe ich 60 allein im Infektionsschutz eingesetzt und crashgeschult in der Covid-19-Bekämpfung.

Wenn Sie sagen, Sie sind am Limit: Wie lange können Sie das noch durchhalten? Ein Ende der Corona-Krise ist ja nicht abzusehen.

Ja, das ist richtig. Wir hoffen natürlich darauf, dass jetzt irgendwann Unterstützung eintrifft. Die Bundeskanzlerin und die Länderchefs haben ja vereinbart, dass sie Unterstützungspersonal an die Gesundheitsämter entsendet.

Wie viel personelle Unterstützung erwarten Sie?

Ich hoffe auf die genannten 5 Personen pro 20.000 Einwohner (also für Salzgitter rund 25 Kräfte, Anm. d. Red.). Außerdem wurden uns vom Robert-Koch-Institut (RKI) zwei spezielle Containment-Scouts (Fachkräfte zur Eindämmung des Virus, Anm. d. Red.) zugesagt.

Ab wann sollen sie kommen?

Gestern. Aber es gibt bisher noch keine Kräfte, die sich hier angekündigt haben.

Unter welchen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen arbeiten Sie im Amt?

Wir haben die vorschriftsmäßige Standardschutzausrüstung bei uns, wenn wir mit Patienten zum Beispiel bei Rachenabstrichen in Kontakt kommen. Zusätzlich haben wir an den Arbeitsplätzen desinfizierbare Plexiglas-Trennwände angebracht für Mitarbeiter und Besucher.

Sind Sie seit Ausbruch der Pandemie ausreichend mit Impfschutz, Schutzkleidung und weiteren nötigen Hygienemitteln ausgestattet worden?

Ich hatte schon vor Jahren einen Notvorrat an Schutzausrüstung im Gesundheitsamt anlegen lassen, vor allem aufgrund meiner Erfahrung aus den Bioterror-Anschlägen und wegen anderer Pandemien. Das hat uns hier im Gesundheitsamt in der Anfangszeit sehr geholfen, sondern wir konnten sogar auch Praxen und anderen Einrichtungen im Stadtgebiet notfallmäßig aushelfen.

Sie haben sich also anfangs nur durch Ihren eigenen Vorrat auf den Beinen halten können?

Jawohl.

Ist denn das Material jetzt ausreichend vorhanden und der Nachschub gewährleistet?

Jetzt ist das wichtigste Material ausreichend auch in der Breite verfügbar, allerdings zu wesentlich höheren Preisen als früher.

Wie viele Menschen haben Sie seit Ausbruch des Virus untersuchen lassen und wie vielen Bürgern, die sich testen lassen wollten, mussten Sie aus Zeitnot, wegen vorrangiger zu behandelnden Zielgruppen und fehlender Ressourcen absagen?

Wir haben bislang rund 500 Menschen selber untersucht und einen Rachenabstrich entnommen und zwar entweder in unserem Drive-In beim Gesundheitsamt in Salzgitter-Bad oder mit aufsuchenden Teams im Stadtgebiet. Abweisen mussten wir wegen vorrangig zu behandelnden Zielgruppen und natürlich weil wir zu wenig Ressourcen hatten, ungefähr nochmal dieselbe Anzahl an Menschen. Denen mussten wir sagen: Schaut, ob euch euer Hausarzt versorgen kann.

Wie haben diese Menschen reagiert?

Größtenteils mit Verständnis, wenn wir ihnen erklärt haben, dass sie im Moment nicht zur wichtigsten Schutzgruppe gehören.

Was hat die Bekämpfung dieses neuen Virus für Sie besonders erschwert?

Es gab und gibt fast täglich neue Fakten, Informationen und Vorgaben. Dann sind wir unzureichend personell ausgestattet mit Fachkräften im Infektionsschutz. Wie gesagt: Von meinen 70 Mitarbeitern musste ich 60 fachfremde Kollegen neu einweisen in die Coronavirusbekämpfung. Dann kommt das Virus selber. Dieses neue Corona-Virus ist eine Drecksau, ein Chamäleon unter den Viren. Es gibt keine typischen Krankheitssymptome, oft auch überhaupt keine wie zum Beispiel bei den Kinderkrankheiten. Windpocken haben einen typischen Hautausschlag. Die kann man schon per Blickdiagnose erkennen. Beim Corona-Virus kann man eine sichere Diagnose nur mit einem Labortest stellen.

Führt das nicht auch zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung, wenn die Menschen selber schon nicht sicher sein können, ob sie einen einfachen Schnupfen und Husten haben oder ob sie infiziert sind mit Covid 19?

Das könnte man annehmen, aber es wird derzeit so entgegengewirkt, dass selbst beim Verdacht, also etwa bei Infektsymptomen oder ähnlichen Beschwerden Hygiene und Quarantäne angeordnet wird, bis der Labortest vorliegt.

Es gab in Salzgitter bislang sechs Todesfälle. Sollte das ein Maßstab sein, ist das im Vergleich zu unseren Nachbarn noch vergleichsweise gering. Woran liegt das? Purer Zufall?

Nein, denn wir haben vom Gesundheitsamt schon lange vor Corona ein Hygiene-Ertüchtigungsprogramm für alle Altenpflegeheime durchgeführt. Hier haben wir ein Hygiene-Siegel vergeben. Das hat den Altenheimen genutzt und seither besteht eine enge Zusammenarbeit. Auch beeide hiesigen Kliniken sind von Anfang an eng mit uns in ständigem fachlichen Kontakt. Und wir haben uns von Anfang an eng vernetzt und ausgetauscht mit den Betriebsärzten der „Big Five“ und interessierten niedergelassenen Praxen. Wir haben ein besonderes Info- und Schnellwarnsystem installiert, das wir per Mail steuern. Zusätzlich waren wir alle im Gesundheitsamt sehr motiviert. Anhand von Daten des RKI vom 28. März haben wir die maximale Anzahl der Todesfälle in Salzgitter in einem Worst-Case-Szenario errechnet. Und das waren für die Stadt rund 2500 Tote. Das hat uns noch mehr angespornt bei der Arbeit, so schreckliche Szenen wie in Italien oder Spanien nicht wahr werden zu lassen. Alles Gründe, die dazu beitrugen, weshalb es hier bisher kein unkontrolliertes Infektionsgeschehen in den Kliniken und Altenheimen gibt.

Haben Sie also den Eindruck, dass Sie bei der Bekämpfung des Virus bislang erfolgreich gewesen sind?

Ja, das sind wir als Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit den Kliniken, den kooperierenden Ärzten und Pflegeheimen.

Kommen die Lockerungsmaßnahmen jetzt zu früh oder gerade rechtzeitig?

Das wird bundesweit hin und her diskutiert. Rein fachlich ist eine zweite oder dritte Infektionswelle zu erwarten, wenn die Lockerung in der Breite oder unsachgemäß umgesetzt wird.

Seit mehreren Tagen stagnieren die Zahlen der Infizierten in Salzgitter. Haben wir den Virus überwunden?

Die Lage ist fragil. Die Zahl der Neuinfektionen steigt nicht mehr täglich. Wir hatten sogar zwei einzelne Tage ohne einen neuen Fall. Ich befürchte aber bei unsachgemäßen Lockerungen eine neue Infektionswelle. Aber hier vertraue ich der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie ist für mich auch in dieser Krise eine Lichtgestalt und Ausnahme-Führungspersönlichkeit. Was die sagt, hat Hand und Fuß.

Wie lange geht es noch? Wochen, Monate oder sogar bis Mitte nächsten Jahres?

Solange es keinen Impfstoff, ein wirksames Medikament oder einen Minuten-Schnelltest gibt, wird sich der Virus weiterverbreiten. Wir werden mindestens bis zum Ende des Winterhalbjahres 2020/2021 damit zu tun haben.

Wohl auch künftig muss auf einer globalisierten Welt mit weiteren Viren gerechnet werden, die sich ähnlich rasch und flächendeckend verbreiten wie Covid 19. Was haben Sie aus dieser Pandemie gelernt?

(lacht) Privat achte ich jetzt darauf, stets mit einem Monatsvorrat Toilettenpapier im Haus zu haben. Meine fachliche Erkenntnis ist, es braucht mehr und anständig bezahltes Fachpersonal in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und im Gesundheitsamt.

Der Fachkräftemangel ist eine schwere Last in der Bekämpfung der Krise. Zudem sollte sich jede Kommune einen Notvorrat an Schutzausrüstung einlagern und sich nicht auf andere verlassen.

Fachliche Felsen in der Brandung für uns Gesundheitsämter sind das RKI und das Landesgesundheitsamt. Letzteres ist rund um die Uhr für uns erreichbar.